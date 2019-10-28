收緊借殼上市 白武士趨保守

黎嘉恩指出，經濟轉差，中小企碰上生意轉差，不一定需要進行清盤程序或破產，大不了結業便解決問題，企業賣盤的情况亦見增加。至於上市公司方面，現時在香港招股上市者，多為此前餘下已入紙申請的個案居多，擬來港上市者，數目上已見減少。近年監管機構收緊買賣殼股，殼價下跌，對上市公司已經構成影響，令借殼上市的情况減少。即使具備資金實力的白武士對入主上市公司不致全無興趣或表現猶疑，但是他不諱言：「無論市好市差，（白武士）有錢仍會買（殼），但會小心買」，態度上會趨向保守。

內地企業管治質素有改善

此外，上市公司或企業質素轉差，黎嘉恩更指：「多了個案要進行法證調查（Forensic Investigation），亦需要增加人手去處理」。他說，需要進行法證調查的個案，包括有人炮製煙幕帳目（Smoky Account）、反洗錢存在問題、電腦及網絡罪案，他們有需要進行法證分析，並且要使用大數據去處理。至於在內地而言，他感到企業管治質素較前有所改善，尤以國企為主，但是民營企業的質素，仍然有待改善。