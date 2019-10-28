中央去年停批版號 手遊股一度暴跌

全國銷售增長 見逾10年新低

事實上，去年正值版號審批期間上市的手遊新股，不少都落得慘淡收場。較慘重一隻要數指尖悅動（6860），首日掛牌升5.31%，但到11月經歷洗倉式暴跌，單日曾跌八成，直至上周五也一共跌逾七成，而且成交極低。背後與今年公司率先發出中期盈警有多少關係，純利大跌45.7%，坦言受營銷支出增加和版號延發導致增長動力尚未恢復。

小遊戲盈利較穩 家鄉互動首掛升27%

去年底上市的創夢天地（1119）首日更「潛水」，至今也未重返招股價，但公布去年業績大增後，股價曾創上市以來新高。至於今年上市的新股如家鄉互動（3798）表現同樣不錯，首日掛牌升27%，至今亦較招股價高出六成。公司主打休閒小遊戲市場如麻將和卡類遊戲等，相比大型遊戲開發時間更短，而且麻將等小遊戲也更經得起時間考驗，盈利表現也較為平穩。

以上也反映手遊股表現改善，部分反映出其手遊儲備等基本面足以應付監管環境轉變，近一個月表現略有起色，但監管政策不明朗因素未除，仍需多加關注。

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