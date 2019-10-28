東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，中手游值得抽。他指公司早前在納指上市，有盈利基礎，早前IP遊戲都獲批，本身遊戲由故事改成審批問題會較小，有別「打打殺殺」類遊戲，認為較為健康。他指公司既能自行創作，或者透過收購其他公司，以獲得IP開發遊戲，發展空間較大。

他續指，雖然公司估值比IGG（0799）還要貴，但業務覆蓋較佳，並考慮到公司創辦人為數碼港董事和本身已身處手遊業等背景，又有盈利支持，仍投下信心一票。而最近騰訊股價所以大幅回落源於廣告收益問題，與手遊關係反而不大，認為整個手遊板塊還是可以留意。他建議投資者，如果中手游首日升了8%以上，可以考慮先沽出獲利，其後再趁機吸納，認為這隻股票可以中長線部署，而如果只有4%至5%則可續持有，個人則料首日理應有8%升幅。

◆李聲揚：市場氣氛差難炒上 宜即日沽

康證投資研究部董事李聲揚則對中手游觀感較普通。他解釋炒新股都是炒市場氣氛，而現氣氛的確較差，僅開始不久的新股周期看似接近完結。他認為氣氛轉差與近日上市新股的行業不吸引有關，包括手遊和物管行業，並欠基本面支持。

他續指，本身全球手遊行業都有不確定因素問題，難以得知哪一隻手遊會跑出，大多公司依附在大公司如騰訊上否則更難生存，在中國的企業面對政策問題則更難觸摸。因此，他建議投資者如果抽中，宜即日離場。他指最近一波新股熱潮，源自百威亞太（1876）上市開始，其首日表現佳令新股開始吸引人留意，但整體就算在氣氛最佳時，也與早年全城討論差得遠，散戶參與度仍然不高。

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