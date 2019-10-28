中手游產品儲備多 今明年盈利有支持 具IP遊戲龍頭優勢 內地規管成潛在風險

明報記者 王俊騏

中手游的成立，可追溯至第一視頻（0082）於2009年收購手遊開發商匯友數碼七成股權開始，直至2012年被分拆出來於納指上市，再於2015年被私有化退市。公司為中國最大IP手遊發行商，分別有68個自有IP和31個授權IP，一般IP授權協議簽約3至5年，至今一共推出97款手遊。

遊戲平均壽命勝同業

中手游旗下遊戲主要來自文化及藝術作品，如把受歡迎動畫和小說轉化成遊戲。較著名的手遊有《新仙劍奇俠傳》、《航海王》、和《龍珠Z》，又以《航海王》去年收益較高達到2億元（人民幣，下同）。公司手遊平均生命周期為1至4年，高於易觀智庫數據顯示的行業平均6至12個月；而首半年平均付費用戶轉化率為7.3%，同樣高於行業平均。

MMORPG（大型多人網絡角色扮演遊戲）如《絕地求生》（PUBG）及CCG（可收集卡牌的遊戲），為最適合IP開發遊戲，縱使開發成本較高，但有較高付費用戶轉化率，生命周期較長，而中手游正是主打這兩類遊戲。與此同時，中手游較一般手遊商多一些收入來源。公司透過把自有IP授權予第三方開發娛樂產品取得收入，例如與騰訊訂立了IP授權協議，開發及營運一部電視劇集，將《仙劍奇俠傳III》IP的5年獨家授權授予騰訊。除了主打的IP遊戲，公司也發展H5（類近網頁遊戲）和小程序遊戲，這兩類遊戲也被視為內地手遊市場未來動力之一。

力拓H5小程序遊戲

公司近年業績也持續增長，今年上半年增長更明顯，盈利按年大增53%，收入更是增逾一倍。從估值角度上看，以招股價上限2.83元計，去年市盈率約18倍，與同業相比亦不算太昂貴。在盈利有支持下，亦吸引一眾星級基礎投資者，包括股王騰訊（0700）有份投資的快手科技和其分拆的閱文（0772）外，還有恒地（0012）主席李家傑等，另有「股壇金手指」之稱的謝清海旗下的惠理基金入股。

手遊業去年經歷艱難一年，受遊戲版號審批暫停打擊。中手游在招股書風險因素中列明，在中國規管手遊法律及法規繼續發展和演化，可能難以取得或維持所有適用的許可證和批文，合規問題仍是一大不確定因素。不過公司有一定儲備，已物色29隻新遊戲將明年底前推出，其中15款已獲內地監管部門預先審批，有兩款於海外推出，不需內地審批，意味面對政策轉變時仍有力應對。

向外收購是遊戲商取得IP的方法之一，中手游目前共持有12間手遊商股權，並收購了其中北京軟星和文脈互動 ，也成功借此獲得開發遊戲的能力。不過此舉也帶來一定風險，近年經歷重組、出售附屬公司、收購等舉動後，令公司商譽由2016年的3.24億元，大增到去年的11.1億元。公司也表明，如果要進行商譽減值，財務情况和業績或受重大不利影響，直至6月底商譽佔股東權益總額已達到52.9%，情况令人擔心。一般公司商譽佔比過高時，萬一出現減值，會帶來極大衝擊。

整體市佔僅3% 被騰訊網易壟斷

此外，雖然中手游以IP手遊收益計於中國排行第一，有關儲備亦是最多。不過公司在整個手遊市場佔比實際甚低，在騰訊（0700）和網易兩大龍頭擠壓下，要爭取生存空間不易。招股書中顯示，按總流水帳額計，中手游在全國手遊市場僅佔3%，反觀兩大龍頭已合共佔72.4%，遠遠拋離。另根據手遊及應用情報平台Sensor Tower的7月份內地手遊商收入排名，中手游其實連前30名也未能打入。

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