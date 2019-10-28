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百達Bastianpillai：韓美電訊5G股 投資機會多

【明報專訊】本港樓市的走勢，長遠要視乎內地經濟前景，近年內地以科技創新推動經濟增長，不少中資科網龍頭股的產品及服務更已進入國際市場，與「全球一哥」美國同業差距仍有多大呢？百達資產管理旗下數碼科技基金主要投資全球科技股，現時持倉逾五成為美國科技股，該行主題股票團隊高級產品專家Anjali Bastianpillai表示， 美國現在不少科技領域仍然領先全球，當地電訊營運商近月更已推出第五代流動電話（5G）服務，前景看俏；而中國人口眾多、市場龐大，中資科網龍頭股亦已建立完善的生態系統，亦有投資價值。

「百達數碼科技基金」成立於2008年6月，主要投資全球數碼科技股，捕捉到過去逾11年互聯網作為拉動美國及全球經濟的主要驅動力、通訊革命改變消費模式所帶來的投資機會，至今年9月底止回報高達226%，遠遠跑贏MSCI環球股票指數（同期僅升96%）；目前該基金的資產管理規模（AUM）約48億美元。

韓國4月全球首推5G 中國6月始發牌

Bastianpillai指出，百達數碼科技基金主要投資於全球數碼科技股，重點看好的行業包括人工智能，它可以應用於讓電腦理解人類語言的能力（Natural Language Processing）、機器學習（Machine Learning）、預防疾病（Predictive Health）、人臉識別（Face Recognition）、預測用戶的偏好作推薦（Recommendation Engines）及智能管家（Intelligent Personal Assistant）等日常生活領域，故市場迅速增長可期，料規模可由去年70億美元幾可級跳升至2025年的1200億美元。

人工智能與雲計算、區塊鏈及5G等範疇之間又環環相扣；Bastianpillai舉例，5G作為關鍵的科技，在於該電訊系統可以快10倍的速度傳送數據，支援飛躍式增長的數據量，來自手機遊戲及物聯網的數據可以經過5G來搜集、分析及輸出，幫助整個生態系統中參與者可以更短時間、作出更有效率的決定。

有分析認為，華為作為代表的中國5G科技及設備不單技術水平領先，而且售價有明顯優勢，故此料可打入全球新興市場，有望5G網絡成為全球標準(Global Standard)；由於華為暫未上市，市場轉炒同業中興通訊（0763），該股過去一年股價勁升近倍。內地工信部於今年6月6日正式向中移動（0941）、聯通（0762）及中電信（0728）的母公司等發放5G商用牌照，意味內地已進入5G商用元年，該三大中資電訊股現正積極鋪設5G網絡，而中移動表示年內將在全國範圍內建設超過5萬個5G基站，實現50個以上城市5G商用服務。

美近月已推5G 年底覆蓋40城市

不過，晨星投資管理（亞洲）股票研究總監Dan Baker近日接受訪問時提到，韓國早於4月已率先推出5G商用服務，成為全球首推5G商用服務的國家，至8月初用戶更已突破200萬；Bastianpillai在是次訪問則指出，5G在韓國的應用頗成功，數據使用量大增，旗下基金亦有投資得益於此趨勢的韓國電訊股，而緊接在韓國之後，美國電訊營運商近月亦推出5G商用服務。

資料顯示，美國四大覆蓋全國的電訊營運商均已在某程度上開展5G業務，整體來說已經約有40個城市可使用5G服務，雖然可使用的範疇仍然相當有限。

當中，Verizon、AT&T、Sprint及T-Mobile至今年底料分別將在逾30個、19個、9個及6個城市推出5G服務。

Verizon暫時是最積極提供5G服務的營運商，但估計暫時只有少於5萬個用戶，而美國所有5G用戶估計少於10萬，對比整體流動通訊市場的1.17億用戶，實在是微不足道，可見5G暫時滲透率偏低。雖然估計營運商仍會繼續積極在一些新的城市開展服務，但在非常短期來說，5G獲美國消費者廣泛採用的可能性不高；不過，在企業層面，只要5G網絡鋪設好，工廠之間便可以有更好的訊息聯繫，提升生產力。

持有BAT 看好百度成功轉型

截至9月底止，百達數碼科技基金的十大持股中有3隻中資科技股，包括百度、阿里及騰訊（0700），佔比分別達4.1%、3.7%及3.1%，是第一大、第三大及第九大持股，另亦持有Verizon及AT&T。

Bastianpillai表示，美國目前在不少科技領域仍然領先全球，該基金現時亦重倉美國科技股。但她也強調，中國有14億人口，市場龐大，中資科網龍頭股亦已建立完善的生態系統，故此同樣有投資價值，當中她認為以搜尋器業務為主的百度已逐步走出昔日醫療事件的陰霾，轉型初見成效，目前估值吸引，值得看好。

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