港商洪健雄：擬菲國建大型屋苑 近成本價售予基層

記者近日到訪菲律賓，再次訪問洪健雄了解上述項目的進展，他透露，已委託顧問公司撰寫可行性報告，並且就此與建築商磋商，條件成熟後便會向政府提交發展方案，「菲律賓政府未試過這樣做（由私人發展商興建公營房屋），所以我便去試一試囉，我會努力去做，不會放棄，希望把項目做好」。

星逾九成國民有物業 利社會穩定

新加坡於1965年立國後，隨即大規模興建組屋出售予國民，當時新加坡國父李光耀的想法是，只要是新加坡國民不論貧富也可有瓦遮頭外，並且擁有物業作為不動產，「所有國民都被視為親生子女，沒有人是繼子繼女」，結果目前新加坡人擁有自住物業的比例高達91%，被視為當地社會穩定的根源。

作為比較，港府去年底大減私樓供應後，至今仍未能滿足公營房屋目標，是次特首林鄭月娥《施政報告》放寬按保計劃，主要是幫助家庭月入6萬元至8萬元的中產家庭上車，對估計逾十萬住在籠屋及板間房居民卻無任何針對性的支援，惹來不少有識之士非議。

港放寬按保僅影響小部分人 增負資產風險

記者請教洪健雄對《施政報告》新房策的看法，他稱是次因為放寬按保而可以買樓的只是社會小部分人，而非大部分人，並提醒港人不要忘記樓價曾在1997年至2003年間大跌七成，引致大量負資產個案出現的慘况，「當業主欠銀行800萬元按揭的時候，物業跌至只值600萬元，銀行急於追回差價200萬元，若業主未能向銀行補回200萬元，銀行便『充公』業主單位拿去拍賣，之後再向原業主追收差價」。

洪健雄總結說，他主要在菲律賓工作及生活，不想評論太多本港的情况，但旗下公司擬興建的「Township」4000伙單位，擬安排銀行向買家提供十成按揭，幫助儲蓄率低的菲律賓基層國民可以零首期置業；他指出，由於有關單位乃以接近成本價出售，相信在落成後只會升值不會貶值，銀行即使借出十成按揭風險也不大。

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