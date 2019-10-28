彭博黃智亮：放寬按保逢銀行收水 料樓價明年始回升

明報記者 葉創成

特首林鄭月娥本月16日發表上任以來第三份《施政報告》，將首置人士藉按保申請最高九成按揭的樓價上限，由400萬元大幅提升至800萬元；而可申請最高八成按揭貸款的樓價上限，則由600萬元提升至1000萬元，當中包括自用樓換樓按揭。消息公布後，本港多區住宅成交量急升，當中將軍澳在16日至23日已錄得至少118宗二手成交，是上半個月52宗的2倍多。

晨星亞洲高級股票分析員鍾允上期在《Money Monday》封面故事中指出，本港過去逾10年的低息環境大幅推升樓價後，港府是次宣布放寬按保樓價上限為樓市加槓桿，料進一步挾高樓價。買樓是不少港人一生中最大的投資，今期由彭博黃智亮就該新房策對樓市的影響深入分析，他曾在仲量聯行及領展（0823）從事測量工作，加入彭博前亦曾在法巴及三星證券任職分析員，熟悉本港樓市。

私樓供應長期短缺

6.4萬伙置業需求待滿足

黃智亮指出，本港樓價在過去逾10年上升逾倍，單單計算過去3年亦有近三成的升幅，住宅不單涉及投資，亦是關乎社會穩定問題，故此樓價一向是市場焦點。他分析，目前本港私樓市場家庭擁有自住物業的比率在今年8月跌至65.4%，略低於2002年至2011年的10年平均數70%，假如該比率要回升至70%的話，市場需要新增64000伙私樓（圖1），由於出現上述短缺，可以解釋為何本月港府放寬按保計劃後，很多被壓抑的需求（Pent-up Demand）便搶着要入市，「目前本港有很多家庭是租樓住的，租金亦很昂貴，放寬按保樓價上限後，他們購買800萬元住宅，以80萬元首期便可上車，於是搶購物業，之後每月供樓而非交租予業主」。

末來5年公營房屋僅增10萬伙

僅達目標2/3

雖然特首林鄭月娥在是次《施政報告》一開始便提到「房屋是香港社會目前面對最嚴峻的民生問題，也是部分民怨的根源，我對此從不掉以輕心」，但除了放寬按保引起市場爭議外，原來她在交代如何實現短期公營房屋供應目標方面亦有所不足。黃智亮指出，在未來5年、至2024年3月底的政府財政年度，房協、房委及房屋署所能提供的公營房屋(包括公屋、居屋、綠置居及首置上車盤)只有約10.1萬伙，較供應目標15.75萬伙低三成多（圖2），即使加上《施政報告》提出擬興建的1萬套中轉房，預期供應仍較供應目標低逾三成。

公營房屋供應不達標，對私樓樓價亦有很大影響。運房局去年12月公布《長遠房屋策略》周年進度報告，不單把未來10年房屋供應目標由46萬伙降至45萬伙，而且將公私營房屋由六四比調整至七三比。由於公營房屋供應不達標的問題嚴重，當時當局決定把部分原用來興建的的私樓的土地撥作公營房屋之用，結果令未來10年的每年私樓供應減少25%（見表），被視為今年上半年推升樓價近一成的重要原因。

港元貸存比率升至90%

銀行資金緊張

雖然港府去年底削減未來10年私樓供應目標後，本月又放寬按保計劃刺激需求，兩大房策均有推升樓價的作用，但黃智亮認為，樓價如何發展，也要視乎其他因素。他解釋，即使美國聯儲局在7月及9月已兩度減息，而且本周亦可能再次減息，但值得注意的是，根據金融局數據，由於認可機構的港元存款跌幅較港元貸款大，港元貸存比率由7月底的88.9%，上升至8月底的90.1%，市場普遍認為這反映銀行體系的資金已比較緊張，因此各大銀行已調高按揭貸款利率（圖3）。

基於上述原因，黃智亮近日與多間本港主要銀行的代表接觸，了解到這些銀行普遍傾向審慎批出按揭貸款，加上現已屬第四季，銀行今年的按揭貸款額度已接近用完；他相信，要等本港銀行明年訂出新一年按揭貸款目標，「有一個新目標去追趕」，銀行始會再積極爭取按揭生意，屆時樓市才會出現比較明顯的升浪。

若社會動盪平息 樓價明年可回升

由於目前本港中小型住宅及豪宅的租金回報率分別僅2.7厘及2.2厘，黃智亮指出，假如投資者認同本港按揭利率上升屬大趨勢的話，港樓的投資價值將相對下降，若他們選擇沽出部分港樓鎖定利潤，市場供應亦會增加；若該盤源由有自住需要的買家承接，本港家庭擁有自住物業的比率將回升，此舉亦有利社會穩定。

由反修例風波所觸發的社會動盪，過去兩星期已趨緩和，相信亦是本港樓市期內轉旺的重要原因。黃智亮強調，本港政局如何發展對樓市當然有重大影響，但暫時難以就此準確預測；他相信，若社會秩序能回復正常的話，樓價在本季整固過後，明年便可重拾升浪，全年可望錄得單位數的升幅。

實際需求強 中小戶料跑贏豪宅

另外，黃智亮相信，未來一年中小型單位將跑贏豪宅，樓市將出現兩極化走勢。他解釋，從上季中區甲級商廈租金轉跌可見，部分國際投資者認為，經歷社會動盪後本港已變得不安全，於是轉去其他地區投資，外資撒走亦會打擊本港豪宅的需求；加上港府實施新樓空置稅在即，亦會令發展商加快去貨，故此豪宅的表現料不及有強大剛性需求支持的中小型單位。

[封面故事]