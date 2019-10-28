監管細節終出台 MaiCapital：助資金流入區塊鏈基金市場

客戶要求產品受監管 才考慮投資

去年監管框架列明持有或須申領「9號牌」的投資管理公司，如果要管理或分銷虛擬資產佔投資組合10%或以上，當局會透過發牌進行規範及監察，但未有披露細則。MaiCapital早在去年8月取得「4號牌」及「9號牌」，黃兆瑜表示，公司希望吸納機構投資者進入虛擬資產行業，所以早在去年初着手申請牌照，冀主動接受證監會監管，提高客戶信心。另一主管合伙人何仕文表示，難以估計當局會否再收緊規則，要視乎市場需求，而近年證監會加強整體監管，例如對上市公司業務、股票經紀交易提出多項指引。

今年3月MaiCapital正式推出其首隻產品Blockchain Opportunity Fund（區塊鏈機會基金），因應加密貨幣波動性極大，黃兆瑜表示，其會彷如股票基金，利用衍生工具對冲及捕捉市場走勢。

事實上，加密貨幣交易所眾多，但大多只可買賣虛擬貨幣，甚少向零售投資者出售加密貨幣衍生工具，何仕文表示，基金可透過虛擬資產經紀人，或在交易所購入期權及差價合約等，當幣市轉勢，基金亦可對冲風險。

黃兆瑜表示，MaiCapital主要關注比特幣、以太幣等，基金只會投資市值較大、流通性較高的加密貨幣，不太考慮參與ICO（首次代幣發行）。他透露，公司有意再推出第二隻產品，希望針對比特幣早期投資者，未來看好STO（證券代幣發行），即是實體資產的權益轉化為數碼代幣並發行，但現時未有投資STO代幣。