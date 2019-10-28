經濟
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商舖被毁能否獲賠 官方未定性 險企未有定案

【明報專訊】示威衝突踏入10月進一步激化，不少被視為支持政府的店舖被示威者破壞，近期亦有支持示威者的店舖被攻擊（見表）。不少商業財產全險都會將「罷工、暴動和民眾騷亂」（Strike, Riot and Civil Commotion，簡稱SRCC）引致的損失列為不保事項，官方未有定性近月衝突是否為「暴動」，有業界人士指要視乎個別保險公司決定，現時仍未就賠償定案。

有網民近日提出「黑裝修」、「紅裝飾」的方針，例如是被指與「福建幫」有關的優品360（2360），近日公告指共有59間分店被破壞，亦提及如保險公司拒賠或賠償額不足，或需承擔相應經濟損失。

全險涵蓋惡意毀壞 設墊底費或不賠足

香港專業保險經紀協會前任主席麥順邦表示，保險公司判定損失是否因暴動引起，會參照政府定性，最終由個別保險公司決定，如果受保人不服決定，最終或需調解或訴訟。如果損毀因「惡意毀壞」而起，則屬全險保單的保障範圍，不過保障通常設有墊底費，商戶需承擔部分損失。恒傑保險業務董事趙春強表示，保險公司尚就現時的索賠申請定案賠償，保險公司相信因為信譽或潛在的訴訟費用，未必不肯賠償。

保險公司今年賠付上升，麥順邦估計下期保費或升兩成。由於示威衝突未知何時完結，加上再保險公司增加分保費用，均會轉嫁至投保人。趙春強表示，即使投保人願付額外保費，現時保險公司也不會受理將SRCC納入保障。

停業屬商業決定 料不獲賠償

香港保險專業人員總會會長張偉良認為，保險公司可透過公開的新聞資料和獨立的公正行判斷損失是否由暴動引起，毋須等待政府或法庭定義。有零售保險保障商舖因意外令營運中斷，而引起的收入損失，本月初有商場在示威前已關閉，張偉良認為店舖因此獲賠的機會不大，而街舖因示威暫停營業，他指出亦有店舖繼續營業，認為這屬商業決定，應不獲賠償。

相關字詞﹕張偉良 香港保險專業人員總會 香港專業保險經紀協會 麥順邦 優品360

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