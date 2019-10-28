港集運商：「雙十一」生意增長料放緩

BuyUp：淘寶年中促銷多 分散購買力

本港集運平台BuyUp創辦人袁富強表示，有客人反映不能在淘寶購買黑色衣服，但亦有人成功購入，相信作自用性質的貨品所受影響不大。他續稱，由於淘寶年中舉辦不同活動，分散了顧客的購買力，拉低「雙十一」期間的消費意欲，雖然預計生意仍有增長，不過會較過去數年有所放緩。至於「黑色星期五」，他認為其折扣幅度更大，相信今年「黑色星期五」的集運量仍可按年升30%。

多寶集運創辦人何甫超表示，香港發生示威活動後，部分商品如黑色衣服和雨傘等不能運送到香港，情况持續確實影響今年「雙十一」增長，過去「雙十一」後每日貨量會相比平日多出3至4倍，但他預計今年最多只有3倍升幅，料貨量按年減少25%。不過他認為，現時分成「藍黃」消費的情况對港人在淘寶購物意欲的影響不大，因為淘寶已成為港人生活一部分，反而產品價格上升，有時在港購物更加便宜，就會減低市民到淘寶購物的意欲。