抗零售淡市 SOGO提前辦感謝周 較去年增加兩日 將提早開門迎客

明報記者 蕭嘉聰、歐陽偉昉

SOGO感謝周年慶將於11月6日至24日一連19天舉行，對比起多年來感謝周均是周五開鑼，今年改為由周三開始，多出兩個平日，期內門店亦會提早一小時至9點開門。預購方面，根據SOGO官網資料，顧客由上周五（25日）至11月5日可在崇光網上商店優先訂購，產品種類包括受歡迎的美妝及護膚品、超市食品等，購入前者的顧客必須在11月11至17日到店自取，對比去年在12月1至4日非感謝周期間指定兩日才可取貨，今年的客人在網上購買產品後需要在感謝周期間到訪SOGO。

潘福全：無法預估示威規模 冇得擔心咁多

潘福全回應查詢時表示，因應近日交通不便，例如港鐵（0066）或會關站及提早收車，令市民出門比較有限制，於是提早兩日開始感謝周活動，又將開門時間提前至早上9點，希望吸引消費者到SOGO購物。問到近日示威活動多在周六、日舉行，會否影響感謝周表現，他表示「冇得擔心咁多」，無法預估示威活動的規模，不過客人及員工的安全最重要，如果SOGO需要暫停營業，即日限定優惠或會順延。他又指，過去日子市民出行都不太方便，希望感謝周期間較為平靜，相信商戶亦會爭取機會，多推優惠套餐吸引客人。

網上預購須在感謝周取貨

翻查10月至今部分百貨公司在facebook專頁公布的營業時間變動（見表），SOGO期內因應各區的示威活動，共有4日需要關店或提早結束營業，而分店較多的永旺（0984）及一田百貨，在其他日子亦會因應交通情况而提早關門。除了上述日子外，由於SOGO銅鑼灣店是以往遊行必經之路，部分日子亦需暫停營業，集團股價由6月至上周五累跌近四成。利福國際主席劉鑾鴻8月曾表示，政治運動來得很急，較2003年SARS更嚴重，難以估計銷售下跌的幅度，因已非單一經濟問題，市民沒有消費意欲，要視乎事件何時平息才知第4季的表現。

內地代購量減少

事實上，SOGO感謝周向來吸引不少自用或代購人士在店外排隊購買心儀的優惠產品，但有不具名、從事香港代購數年的內地人表示，近日客人的代購量有所減少，不過身邊從事代購人數相若，部分人開始轉到其他國家代購，例如日本、韓國等地。