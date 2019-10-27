內地營商環境大幅改善

內地近年來的努力，獲得世界銀行以及企業的肯定。世界銀行最近發布全球營商環境（Doing Business）報告說，比前一年提升15位的內地與西班牙的得分均為77.9，全球排名第31位，超過法國（76.8分），緊隨奧地利（78.7分）、俄羅斯（78.2分）、日本（78分）之後。

全球營商環境大升15位

世界銀行調查的樣本來自北京、上海，這兩個人口規模兩千多萬、經濟繁榮的超級大城市，只是測算了開辦企業等10項指標。這些指標，無法包容企業日常經營面臨的全部，京滬也無法代表整個內地。也不會有哪家企業完全根據世界銀行的排名，決定投資方向。但無法否認的是，內地的交易成本正在連年降低，做生意比以前容易了。

天下資本追逐利而往。今天的內地營商環境競爭力，雖然不如香港，但跟40年前相比，已是天壤之別。

40年前的內地，連碼頭、公路、電力這些基礎設施都欠缺，制度環境更差。與西方市場幾乎完全隔絕的內地，絕大多數當地企業、民眾不知國際規則為何物。如果當時的世界銀行也對全球經濟體營商環境進行評估，相信昔日的內地遠遠不如今天的越南（今年排名全球第70）。

吸引力由低廉成本轉為內需市場

但內地仍能吸引大批港商進駐，先是深圳、珠三角，繼而北上，全面開花。廉價的勞動力、土地，完全可以抵消其他方面的較高成本，港商以及身後的外資仍能賺錢。

但低成本優勢不再，內地的人力、環境、資源等要素成本不斷走高的趨勢難以逆轉。內地對資本的最大吸引力，已經由低成本變成內需市場的規模及其潛力。注意力轉向內部，降低制度交易成本，比以往更加迫切。

國務院總理李克強近日簽署國務院令，公布《優化營商環境條例》，自2020年1月1日起施行，繼續督促中央部委以及地方政府減少對市場資源的直接配置、對市場活動的直接干預，加強、規範監管，提升政府服務能力和水平，降低制度交易成本。

稅制信貸跨境貿易仍滯後

內地仍有潛力可挖。全球排名連續提升後，內地仍然落後於新西蘭、新加坡、香港、韓國等小型經濟體，也不如美國等大型經濟體。

大規模減稅降費，力推「放管服」改革，內地在納稅（全球排名第105）、獲得信貸（排名第80）和跨境貿易（排名第56）等領域仍顯滯後；出口邊境合規耗時為21小時，成本為256美元，相比經合組織高收入經濟體耗時長、成本高；內地企業財稅合規年平均耗時138小時，但新加坡僅為64小時。

[馮其十 神州新形勢]