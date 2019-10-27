習近平提加快區塊鏈 比特幣急升逾兩成

帶動多隻活躍虛幣 以太幣升14%

除了比特幣外，多隻較活躍的虛擬貨幣亦有不少升幅，截至晚上8時半，以太幣報180.45美元，上升14%；比特幣現金報254.92美元，上升35.67%。

習近平在上周四主持會議時，表示區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中，起重要作用。中國要將區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加大投入力度，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。他亦強調，加強對區塊鏈技術的引導和規範，探索建立適應區塊鏈技術機制的安全保障體系，引導和推動區塊鏈開發者、平台運營者加強行業自律、落實安全責任。

虛幣平台Skew：有1.5億美元沽盤平倉

雖然習近平在會議中沒有提及虛擬貨幣的發展，而且人民銀行在2017年初內地投資者藉虛擬貨幣投機、集資和走資時，檢查甚至關閉虛擬貨幣交易所，不過市場仍因為中國表態支持發展區塊鏈技術急升。

福布斯引述虛擬貨幣分析師表示，多家著名金融機構在兩周前退出facebook的虛擬貨幣計劃Libra，令虛擬市場氣氛低迷，市場藉習近平的言論反彈，觸發沽盤平倉，進一步推升虛擬貨幣價格。

據虛擬貨幣交易平台Skew表示，比特幣在數分鐘內上升數百美元時，該行有1.5億美元沽盤被平倉。

分析：或有望升穿1.2萬美元高位

本港虛擬貨幣交易平台Genesis Block創始人洪嘉昊認為，比特幣升勢與近日習近平提出發展區塊鏈的言論有關，內地幣圈相當活躍談論此事，外國亦有相關的報道。

比特幣較易受監管影響，去年11月比特幣的跌浪，也是因為多國監管機構官員對比特幣有質疑，他相信氣氛好轉下，比特幣可升穿今年6月facebook宣布研發其虛擬貨幣Libra時，1.2萬美元以上的高位。

明報記者 歐陽偉昉