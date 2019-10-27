蘇格蘭醞釀公投脫英 英倫三島分裂危機加劇

蘇格蘭北愛選民傾向留歐

在2016年脫歐公投中，蘇格蘭和北愛爾蘭的選民都傾向留在歐盟。漫長的脫歐談判，也加劇了蘇格蘭和北愛爾蘭的離心。保守黨前副主席阿什克羅夫特（Michael Ashcroft）今夏公布的民調顯示，46%支持蘇格蘭獨立，43%反對。

英民眾對脫歐仍未有共識

與此同時，英國民間也在爭取進行第二次脫歐公投。留歐派在10月19日號召了百萬群眾上街，為當日下議院的表決造勢。當日議會通過，脫歐協議必須在國會完成立法程序才可生效，英國政府必須延遲脫歐，提振了留歐派的聲勢，儘管他們「翻盤」的機會仍然渺茫。2016年的脫歐公投中，脫歐和留歐的選項，分別得到51.89%和48.11%的民意支持，意味民眾對英國是去是留沒有廣泛的共識，此後英國的脫歐進程一再推倒重來，形成了今天的困局。

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