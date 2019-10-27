脫歐一拖再拖 英企大失預算

資料來源：《華爾街日報》

北愛爾蘭的動物食品製造商Devenish Nutrition的行政總裁肯尼迪（Richard Kennedy）向《華爾街日報》稱，民眾通過公投作出民主的決定後，政客的責任就是以和諧的方式來推行，而不應增加社會的成本。脫歐的不確定因素，困擾着肯尼迪的投資計劃，也令他花上無數小時為脫歐進行規劃。他說，最新的延誤令人失望，不幸的是，未來還將迎來更多不確定因素。

製造商：即使脫歐 仍要談新協議

組件製造商Berger Global的全球銷售和質量總監Richard Swart 稱，英國與歐洲經過40年的融合，然後要退出歐盟，這情况相當於要從煎好的奄烈取出雞蛋。他說，即使英國在約翰遜的任內脫歐，籠罩商界的迷霧也不能即時消退，因為英國仍要與歐盟商談新的自由貿易協定，而這將會是艱難而漫長的過程。

纏繞英國脫歐的問題，給經濟學家帶來獨特的研究素材，就是探討長期的不確定性，對發達經濟體的影響。有別於恐襲、油價波動，甚至金融危機等，這些意外事件雖導致不確定性激增，但影響相對較快消失，因為投資者、企業高層可迅速作出應對。英國脫歐過程卻截然不同， 英國政府與國會之間的拉鋸，令脫歐進程一再受阻，使英國經濟前景陷入迷霧。

學者：無法邁進 極具破壞力

史丹福大學教授布魯姆（Nick Bloom）研究了不確定性對經濟的影響超過25年。他將英國脫歐比喻作恐怖電影中，主角在走廊逃亡，而逃生的大門總是遙不可及。布盧姆稱，脫歐進程似乎無法更進一步，「我認為這情况極具破壞力」。

數據顯示，英國的脫歐成本不斷上升。商業投資停滯不前，損害了經濟增長和生產力。消費者正減少支出，壓縮了企業的利潤。英國伯明翰的地毯公司Stechford Carpets Ltd.以往每年10月起也會僱用更多工人為顧客鋪地毯，並延長門店的營業時間，以應付聖誕旺季前的額外需求。但這個零售「黃金季度」暫時仍未出現。該公司的老闆 Naeem Arif向《華爾街日報》稱，收入增長肯定放緩。他說，自2016年脫歐公投以來，英鎊兌美元匯率下跌了13％，推高了營運成本。

研究：經濟規模比留歐縮3％

多項研究顯示，英國目前的經濟規模，較原本應有的規模小2.5％至3％。原本應有的規模，是假設2016年公投決定留在歐盟的情况。目前的經濟環境，反映了不確定因素持續對商業投資的影響。經濟合作與發展組織（OECD）預測，英國今年GDP將增長1.2％，相比2015年，即脫歐公投前一年，其GDP增長率為2.3％。英倫銀行貨幣政策委員會成員桑德斯（Michael Saunders）在最近一次講話稱，英國的發展速度緩慢，「增長速度已放緩至爬行一樣」。

貨運公司表不滿：已做大量工夫

英格蘭東部港口費利克斯托（Felixstowe）的貨運管理公司Jordon Freight Ltd.的董事斯沃洛（Jon Swallow），向YouTube發布視頻日記，對英國脫歐的不確定性表示不滿。他說，已為英國脫歐做了很多工夫，其投資於新IT系統以改善客戶服務的計劃也被推遲，因為籌備脫歐已用上他大量時間。他表示，已開始將客戶的貨物，通過荷蘭的鹿特丹運送到歐洲市場，雖然這是較慢的路線，但可確保英國脫歐時，貨物不會在英倫海峽最繁忙的港口延誤。

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