港9月至今IPO集資額達616億

上述616億港元集資額中，單是巨無霸百威亞太（1876）已佔392億元（見表）。彭博社引述摩根士丹利亞太股權資本市場聯席負責人Alex Abagian稱：「我們現在正處於香港新股市場的一個良好窗口，有大量資金佈局優質資產，主要是各領域處於市場領先地位的公司。」

百威今年6月煞停上市計劃後，本港新股市場轉趨淡靜。不過，百威9月捲土重來，由招股反應以至掛牌後表現均不俗，市場氣氛逆轉，踏入10月更再出現新股熱潮。周一掛牌的生物醫藥股亞盛醫藥（6855）公開發售超額認購高達751倍，暫成為今年的「新股超購王」，亦是本港歷來10隻未有盈利而獲准上市的生物科技股（B股）中，公開發售認購反應最好的一隻。同為下周掛牌的中手游（0302），市傳超購達500倍。

新娛科麥迪衛康上載招股文件

手遊股及醫療股受投資者追捧，上周五有手機遊戲開發商新娛科控股，以及心腦血管疾病綜合醫療營銷解決方案提供商麥迪衛康健康醫療上載招股文件，其中新娛科控股今年4月曾遞交主板上市申請，但其後申請失效，今次再度闖關。新娛科目前已完成開發20款自研遊戲，其中兩款遊戲自行發行，已向第三方買家銷售10款遊戲。麥迪衛康健康醫療方面，根據招股文件，其收入來源可分為醫學會議服務收入、患者管理服務收入及營銷戰略和諮詢服務收入。