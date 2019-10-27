中美近達首階段協議 美三大指數揚

大摩：市場沒太多沽盤

美國總統特朗普表示，與中國貿易談判進展順利，中國非常希望達成協議，削減關稅並購買更多農產品。美股第三季業績做好，亦支撐股市。摩根士丹利駐紐約高級投資組合經理Andrew Slimmon表示，即使未有貿易戰消息前市場上也不完全是負面消息，部分利好消息已能推動股市上升，現時市場已經沒有太多投資者沽盤。

另外，Intel季度營收和利潤均超出了華爾街的預期，並上調全年收入預期，上周五股價急升8.1%，為2018年1月來最大單日升幅。亞馬遜因為關鍵假日季營收和利潤預估低於預期，收跌1.1%（見另文）。

港股ADR普遍做好 匯控靠穩

港股ADR普遍做好，連日捱沽的騰訊（0700）ADR彈0.6%，折合報318.39港元，仍未重上320元關。周一公布第三季業績的匯控（0005）靠穩，上周五ADR微升0.5%（見表）。

美聯邦財政赤字擴大23%

美國財政部公布，至9月30日止2019財政年度，美國聯邦財政赤字擴大23%，至9840億美元，創2012年以來新高。期內，美國政府在關稅上錄得收入710億美元，按年增加70%。投資者對聯儲局減息預期升溫，金價微升，紐約12月期金盤中最高見1520.9美元，收市升0.6美元或0.04%，每盎司報1505.30美元，一周累計升0.8%。

美國聯儲局將於香港10月31日凌晨公布議息結果，根據利率期貨，交易員預期減息的可能性約為90%。