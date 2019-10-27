嘉湖山莊兩房呎價重上1.2萬 逾1個月高位

曾補充指出，嘉湖山莊10月成交實呎介乎1萬至1.1萬元，是次成交呎價重上1.2萬水平，為9月後的逾一個月高位。

祥益高級區域經理黃肇雯指出，天水圍天富苑M座高層5室，屬實用650方呎3房連套房戶，獲區內綠表客洽購，議價後減價30萬元或約6%後，於居二市場以480萬元售出、實呎7385元；原業主2001年以約95.7萬購入單位（未補價），帳面獲利逾384萬元，單位18年升值4倍。

富康3房未補價567萬沽 5個月平11%

世紀21物業（將軍澳）魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園10座中層C室，屬實用592方呎3房戶，原業主本月初叫價610萬元，累減43萬元或7%後，以567萬元於居二市場易手、實呎9578元，相關成交價比同類高層戶5月綠表高位價640萬元，低73萬元或11%；原業主1998年以134萬元購入單位（未補價），帳面賺433萬元或逾3倍。

君豪峰1房呎租見60元

租務方面，香港置業高級聯席董事朱永健指出，鰂魚涌新近入伙的君豪峰高層E室1房戶、實用300方呎，業主以約2.1萬元放租約兩個月後吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約3000元或14%，以1.8萬元租出，實呎租金60元，新租客為單身客；業主去年8月以約851.3萬元購入單位，享租金回報率2.5厘。