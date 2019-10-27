明翹匯加推78伙提價1.3% 恆大‧珺瓏灣9日收2300票 超額6倍

明報記者 林可為

過去3日估計收逾2700張入票的明翹匯，最新以折實平均15,163元加推78伙；佳明營業及市務總監顏景鳳指出，新價單平均呎價雖比首張價單折實平均14,813元高2.4%，但撇除樓層因素後，實際提價幅度約1.3%。

八成開價單位折實低於800萬

是次新推單位實用299至586方呎、屬1至3房間隔，1房戶折實價444萬元起（2座3樓實用299方呎H室、折實呎價1.48萬元）；最貴一伙實用586方呎3房戶（2座20樓D室）、折實價881萬元、折實呎價1.5萬元。

3日收2700票 超額10倍

明翹匯目前已有234伙單位開價，其中約八成折實價低於800萬元，符合首置人士承做九成按保的門檻，預料日內上載銷售安排、周內首輪發售，目前超額認購逾10倍。另項目為數18伙的實用755方呎3房大單位，稍後擬招標發售。

另外，屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，昨截止登記認購，市場消息指過去9日累收約2300票，以明日及周二共發售325伙計，超額6倍。

其他一手豪宅餘貨續錄成交。新世界（0017）北角現樓柏蔚山，推出1440日特長成交期後連錄成交；繼日前以1.18億元售出特色戶後，新沽出3座31樓A室，屬實用1537方呎4房戶，成交價6688.6萬元、實呎4.35萬元。項目去年6月開售至今累售581伙、套現141億元。

柏蔚山4房呎售4.35萬

香港興業（0480）牽頭發展的沙田九肚尚珩，以招標形式售出1伙複式戶，為3座8、9樓B室（連車位），屬實用1554方呎3房1套間隔，成交價3998萬元、實呎2.57萬元。尚珩累售52伙，待售單位僅9伙、套現33.26億元。

尚‧珒溋4房呎撲3.5萬 項目新高

內房合景泰富（1813）及龍湖（0960）合作的啟德尚‧珒溋，透過招標連售4伙4房雙套戶，吸金約1.4億元；其中第1座33樓實用1072方呎A室，成交價逾3700萬元、實呎34970元，創項目呎價新高。

此外，亦有一組買家斥7000萬元連購2伙4房雙套戶、成交呎價3.2萬至3.3萬元；尚‧珒溋9月推出至今累沽180伙、套現24億元。