區內大型上車盤 陸續有來

新地長實合作項目最矚目

資料顯示，由新地及長實持有的小秀項目，地皮面積26.69萬方呎，去年度發展商已完成補地價，涉17.3175億元，項目發展規模已獲城規會通過，以總樓面34.7萬方呎計，每方呎樓面補地價約4990元，預計可提供573個住宅單位。

另外，由路勁基建與深圳控股於2017年以約31.69億元投得的第56區管翠路住宅地，地盤面積約13萬方呎，最高可建樓面逾47萬方呎，每方呎樓面地價6700元。

路勁基建執行董事單偉彪曾表示，項目料以2房及3房單位為主，走中高檔路線，估計平均每伙實用面積約700至800方呎，即提供約600至700個住宅單位。

此外，區內亦有多個樓盤正在推售，如永泰（0369）的OMA OMA、萬科（香港）的上源，目前均在推售，而總數提供460個單位的會德豐（0020）NAPA，目前已累售403伙，包括372個分層單位及31間獨立花園洋房，共套現逾35億元。

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