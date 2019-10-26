恆大．珺瓏灣 酒店式裝潢

明報記者 林尚民

攝影 蘇智鑫

恆大．珺瓏灣分兩期發展，第一期預計2021年5月落成，提供754個單位，第二期預計2021年8月落成，共1228個單位。有別於一般市場上的新盤，恆大．珺瓏灣其中一個賣點是交樓標準將提供部分基本裝修，例如所有戶型的客飯廳也裝了假天花並附設射燈連燈帶，另設有特色吊燈、防霉防潮牆紙與背景牆、電動窗簾系統及木地板，部分1房單位則配置入牆式多用途櫃，部分2房及3房亦會額外配備裝飾假天花射燈連燈帶及大型衣櫃，方便物業落成，買家添置家具後已可即時入住。

二期201呎起 細絕掃管笏

今次推出的第一期戶型類別較多，由開放式到3房，亦有特色單位及洋房，而第二期則不設3房及洋房；二期最細特色單位實用201方呎，是區內面積最細戶型。目前推出的一期，標準單位計，開放式單位有236伙，實用223至239方呎，數目佔該期超過31%；1房實用311至327方呎，共215伙，佔28.5%；2房實用358至456方呎，共106伙，佔比14.1%；3房有140伙，實用790至798方呎，佔18.6%。特色單位則有35伙，實用202至800方呎，另有22幢實用2260至2420方呎的洋房。

部分單位提供多用途櫃

發展商早前開放了4個示範單位，包括一個連裝修家俬及3個交樓標準戶，其中1房單位為二期5A座21樓J室，實用307方呎，該連裝修的示範單位中，設計師把房間的牆身拆除，原則1房戶變身開放式單位，足以放置雙人大牀。單位以淺灰色及米色作主調，牀頭位置將上圓形裝飾，大門後的位置則隱藏衣櫃及雪櫃等。發展商同時開放同戶型未經改動的交樓標準示範單位。

發展商亦開放項目面積最大的標準分層戶型交樓標準單位，為實用798方呎的一期1A座21樓A室，屬3房1套連儲物房間隔。大廳兩邊有窗，可望更開揚景觀，而且大廳呈長方形設計，方便擺放家具，設於走廊位置的洗手間用上趟門，主人房已預先安裝大型衣櫃，方便買家入住。至於實用422方呎的一期1座21樓C室，為2房間隔，單位採用開放式廚房設計，但可明火煮食。

■有片睇，如欲觀看更多恆大．珺瓏灣示範單位實况，可登入明報財經網瀏覽：mpfinance.com

[睇樓手冊]