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2019年10月26日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
發展商推5年成交期 清現樓貨尾 趕空置稅前散貨 尚悅提供首4年免息免供
運房局：空置稅待批 已令發展商加快賣樓
恆大‧睿峰批預售 開放式203呎起
海翩匯兩房首破900萬 3年升四成
CCL四大指數終止8周連跌
騰訊一周跌4%破位 見年初低位 受NBA風波及馬化騰「退休」疑雲困擾
市場對業績失望 平保跌3.86% 藍籌最差
下周一納港股通 美團小米炒起
港航財政沒改善 牌照局再發警告
百威第3季純利大跌23％ 受累上市費
工行第3季多賺5.8% 勝預期
B股亞盛膺今年超購王 超購751倍 上限34.2元定價
金管局：銀行需參考未計按保前壓測
外管局：淨誤差與遺漏不代表地下走資
麗新：或向租戶提供租金豁免
Gucci第3季港銷售大跌35%
亞馬遜利潤兩年來首跌 雲端業務放緩 股價早段跌2%
中美貿易好轉 美股早段升200點
TikTok美下載逾1.1億 參議員促調查
HKTVmall銷售增長 王維基：無關社運事
國泰傳免費機票為員工打氣
陸振球：不如拆了迪士尼來起樓？
周末睇樓好去處
恆大．珺瓏灣 酒店式裝潢
區內大型上車盤 陸續有來
手機應用程式預約會所服務
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周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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發展商推5年成交期 清現樓貨尾 趕空置稅前散貨 尚悅提供首4年免息免供
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