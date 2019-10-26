陸振球：不如拆了迪士尼來起樓？

世銀有關調查或許只反映外人對香港的觀感，那香港人又如何看待自己的競爭力變化？生產力促進局周四公布最新季度「渣打香港中小企領先營商指數」調查，季內綜合營商指數按季下跌7.6，至31.4，不但遠低於50的中性水平，而且更跌至歷史新低。

筆者昨天看友報新聞，近年藉飲食節目爆紅的李家鼎，先後伙拍朋友開了包括私房菜的數家食肆，剛在facebook宣布其中一家名為「鼎‧會館」因經營壓力上升而要在下月結業，真的是鼎爺也頂不住！

76%受訪者認為港全球競爭力降

另外，嶺南大學和華南理工大學聯合成立的「粵港澳大灣區社會治理聯合研究中心」，於今年9月16日至28日，以電話隨機形式訪問了1216名18歲或以上的香港居民，被問到香港近年比較世界各地城市的競爭力變化時，其中七成六受訪港人認為，香港在全球中的競爭力有所下降，其中四成港人認為稍為下降、三成六人認為大幅下降；只有百分之七港人認為香港的競爭力有所提升。

另外，受訪市民又被問及與10年前相比，香港在內地經濟發展中的重要性有何變化，五成一受訪港人認為香港的重要性下降，其中三成人認為稍為下降、兩成一人認為大幅下降，只有兩成四受訪港人認為香港的重要性有所提升。而當被問及香港未來10年在大灣區中的競爭力，四成三受訪港人認為將會下降，只有兩成三人認為未來香港的競爭力會愈來愈強。

IMF料港今年經濟增長僅0.3%

如果港人對自身的競爭力變化看法正確，則未來香港競爭力將會走弱，遠的不說，國際貨幣基金組織（IMF）便預測香港今年的經濟按年增長只有0.3%，屬亞太區最低水平，明年也只有1.5%的增長（見圖1）。或許可以這樣看，如香港競爭力走弱和經濟失色長期化，香港樓價卻持續上升，極可能只可歸因於土地供應受阻，又或是來自包括內地的資金推升樓價，對香港人絕非好事。

對「房屋」最不滿 改善信心最低

上述由嶺南大學和華南理工大學的聯合調查，還問及對民生問題的看法，就香港「經濟」、「環境保護」、「社會平等」、「個人發展機會」、「教育」、「醫療」、「房屋」，以及「社會福利」八方面現狀的滿意度作出評分，以10分為非常滿意、0分為非常不滿意。

結果顯示獲最高評分的「醫療」平均分也只有5.7分，其他方面的滿意度都低於5分，包括經濟：4.7分、環境保護：4.5分、社會平等：4分、個人發展機會：4.3分、教育：4.7分，以及社會福利：4.8分，並以對「房屋」的滿意度最低：3.4分（見圖2）。

對於香港未來能否在各方面得到改善，結果顯示相關評分普遍較現狀的滿意度更低，獲最高評分的「醫療」平均分僅為5分；對於其餘各方面的信心均低於5（包括經濟：4分、環境保護：4.1分、社會平等：3.7分、個人發展機會：4分、教育：4.2分，以及社會福利：4.4分），同樣又對未來房屋方面的信心最低，平均分僅為3.5分（見圖3）。

特首林鄭月娥最近發表的施政報告重點放在土地供應及放寬按保，大家認為能否提高香港巿民對房屋的滿意度和提高巿民認為可改善相關問題的信心？

港迪士尼起樓 不用再填海

說到土地供應，令筆者想起近日有基金經理朋友說到，香港近月亂局，不單影響了零售業和旅遊業，相信來港到迪士尼的遊客也大減。未知是否巧合，筆者觀察到今年一段較長時間在美國上巿的迪士尼股價走勢，和美股標普500指數表現相若，但在8月初示威暴力明顯惡化後便大大跑輸標指接近一成（見圖4），部分原因或和香港迪士尼少了訪客有關。

筆者的基金朋友說，如香港迪士尼勁蝕而無望翻身，不如香港政府和迪士尼總公司商討結束經營，然後將其拆卸以之興建住宅，一來該地不用再填海，二來早已平整和配套不俗，兼之已有欣澳站連接港鐵東涌線，可以短時間內提供土地興建大量住宅，至少會快過「明日大嶼」填海起樓，如可行，甚至海洋公園也可跟隨！

大家認為，朋友的構思是瘋狂？還是實際可行？

[陸振球 樓市解碼]