TikTok美下載逾1.1億 參議員促調查

查中國政府有否收集數據

民主黨籍參議員舒默（Chuck Schumer）與共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）的信函，要求馬圭爾調查中國政府有否從TikTok收集用戶數據，包括影片內容、IP位址、個人訊息等。兩名參議員稱，即使TikTok母公司字節跳動表示，公司在中國境外營運，會將美國數據保留在美國，但由於它須遵守中國法律，有可能向中國政府移交數據，並擔心其影片散佈虛假訊息。

共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）致函美國財政部，要求美國海外投資委員會（CFIUS）調查字節跳動的潛在威脅。市場調查機構CB Insights的數據顯示，字節跳動估值逾750億美元（約5850億元），是全球最高估值的初創企業。facebook（fb）行政總裁朱克伯格本周在美國國會聽證會亦呼籲政界支持fb創新，否則中國科技公司將比美國企業強大。他早前亦指控新晉對手TikTok審查影片內容，限制香港的示威內容上載。

字節跳動成全球最高估值初創

字節跳動表示，中國政府沒有要求其審查或刪除任何影片，亦沒有刪除過香港的示威影片。為測試TikTok是否審查影片，美國新聞網站BuzzFeed上載了一些支持香港示威者的影片，又訪問了多名曾上載支持香港示威者影片的美國TikTok用戶，發現受訪者和BuzzFeed的示威影片均未被移除。

相比下，更早開拓海外市場的騰訊（0700）通訊產品微信，其海外人氣近年似乎不敵TikTok。2013年騰訊曾透露，微信海外版WeChat的註冊用戶數量突破1億，但其後再無更新數據。

（綜合報道）

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