亞馬遜利潤兩年來首跌 雲端業務放緩 股價早段跌2%

此外，蘋果新iPhone銷量似乎回升。美國券商Rosenblatt Securities估計，蘋果iPhone 11開賣1個月已售出1200多萬部，較去年iPhone XR的同期銷量增長15%。不過與去年的XS和XS Max銷量相比，估計11 Pro和11 Pro Max開賣一個月的銷量，較去年同時期低15%。到今年底，預期11和11 Pro的銷量將達7000萬部。蘋果股價早段微升。

分析師：由收穫期重返投資期

傑富瑞（Jefferies）分析師Brent Thill稱，投資者開始習慣於利潤愈來愈好的亞馬遜，然而昔日投資規模巨大、且利潤偏低的亞馬遜又回來了。亞馬遜由收穫期再重返投資期，令短線投資者失望，但對長線投資者來說，他們知道亞馬遜的投資通常會有回報。

履行1天內送貨 成本大增

亞馬遜第三季在全球的送貨成本按年飈升46%至96億美元，以履行1天內向會員完成送貨的項目。為了讓產品接近各地客戶，加快送貨速度，亞馬遜將存貨分散儲存在各倉庫，並將上季大幅增加人手，全球總員工數目達75萬。送貨速度加快，也刺激上季網上銷售額按年增長22%，增幅是去年同期的兩倍。亞馬遜第三季收入按年增長24%至700億美元，前一財季的增幅為20%，勝於分析師預期。第三季包含了7月的Prime會員日促銷活動，向會員提供大幅折扣，並吸引新會員。

亞馬遜表示，仍在研究一日內送達服務的長期成本，相信此類投資符合亞馬遜長期以來的發展模式。由於預期相關送貨開支繼續增加，亞馬遜料第四季節日旺季利潤將進一步下滑。由去年第四季38億美元，降至最低12億美元左右。

CFRA削目標價至1950美元

券商JMP Securities稱，隨着亞馬遜對貨運的投入增加，投資者將愈發期待AWS的增長可提高亞馬遜的利潤率。當前亞馬遜的雲端業務（AWS）也有增長放緩的迹象。上季向企業和政府提供的雲計算業務營運收入按年增長8.9%至23億美元。AWS上季收入90億美元，相當於亞馬遜總收入13%。這業務的營運利潤達23億美元，相當於亞馬遜營運利潤的七成以上。分析認為，暫毋須擔心AWS增長放緩，因為其規模仍比對手大得多。研究機構CFRA Research將目標股價下調250美元，降至每股1950美元。

（綜合報道）

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