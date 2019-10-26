麗新：或向租戶提供租金豁免

麗新國際 全年純利升9%

對於本港示威持續逾4個月，問到旗下包括銅鑼灣廣場二期等物業租戶可受到影響時，高級副總裁林顥伊表示，確有個別商户受到影響，特別是食肆商户，嚴重者生意跌達40至50%。作為業主希望可與租户共渡時艱，將按個別個案決定，不排除提供租金豁免等幫助，但非整個集團一刀切全盤減免。

不過副主席周福安表示旗下海洋公園萬豪酒店及戲院業務仍具韌性及穩定。海洋公園萬豪酒店客戶多為本地人，截至7月底的周六至周日及周一至周五的入住率分別約90至100%及50至60%，平均房租分別為1700至1800元及1000元，折合平均入住率仍達七成水平。

趁放寬按保 推逸瑆藍塘傲貨尾

《施政報告》提出放寬按保門檻，周福安及林顥伊表示，措施有助年輕人置業，集團亦會趁勢推盤，包括將筲箕灣逸瑆（Monti）及藍塘傲貨尾推出，逸瑆定價與此前相若，但會提供低於20萬元的傢私優惠或樓價折現吸引買家﹔另觀塘恒安街項目則最快2021年底推出。

英皇國際（0163）則發盈警，集團預計截至九月底中期將錄得綜合虧損淨額，主要受到全球政治紛爭及本地社會事件，導致本地營商環境困難，使零售及商業租金承受下行壓力，投資物業公允價值出現變動而預計錄得顯著公允價值虧損。