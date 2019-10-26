外管局：淨誤差與遺漏不代表地下走資

外管局總經濟師兼國際收支司司長王春英昨日在新聞會上澄清，淨誤差與遺漏，是國際收支平衡表當中，為了使借和貸兩邊始終保持平衡而設置，表中各個項目的紀錄都有可能產生淨誤差與遺漏，而受經常帳戶、資本和金融帳戶等各個項目影響，在跨境交易規模大、交易頻繁時，淨誤差與遺漏或會顯得比較高，因此這只是個統計上的情况，不等同有相對應的跨境資本流動。

指前三季跨境資金流動保持穩定

另外，據外管局數據，9月銀行結售匯逆差34億美元，較8月下降近40%，逆差額4個月以來最低；首9個月累計結售匯逆差規模482億美元，按年擴大70%。王春英稱，前三季度跨境資金流動保持穩定，外匯市場供求保持基本平衡，預期未來中國跨境資金流動能夠保持總體穩定。

就日前國務院常務會議提出便利跨境貿易投資及跨境投融資的12項措施，王春英透露，在結匯以及資金匯出入方面，取消外商支付境內股權出讓款項時的資金結匯使用限制；同時亦會放寬外國投資者保證金使用和結匯限制，容許外國投資者保證金在競標後，直接用於出資及結匯支付等。此外，措施還包括取消資本項目外匯帳戶開戶數量限制、展開銀行不良債權及貿易融資等跨境轉讓試點。

王春英又稱，據其所知，資本項目開放沒有時間表，資本項目開放一直在路上，會持續推進跨境貿易投資的自由化和便利化，穩步推動資本項目開放。