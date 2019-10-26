金管局：銀行需參考未計按保前壓測

昨日有本地傳媒稱，有申請人即使只借貸六成，亦未能符合壓測，但增加按揭成數後，便能以透過多繳保費而借取按保，變相質素不佳的客人，槓桿更加高。因此，有銀行要求釐清按保新規。

未符壓測人士 加碼借按保反可上車

金管局昨日回覆本報查詢時指出，銀行若為借款人提供按揭比率超出金管局監管要求的按揭貸款，按證保險公司會為該超出部分提供保險。經是次修訂後，銀行在處理相關的貸款申請時，依然須確保借款人的供款與入息比率不可超出五成的監管要求。金管局亦已就具體操作細節向銀行說明，如借款人未能通過對整筆貸款的壓力測試，銀行仍須為其所承擔風險的貸款部分計算借款人在壓力測試的供款入息比率，作為評估借款人還款能力的參考。

金管局強調會與銀行保持溝通

金管局強調，首次置業人士如未能通過壓力測試，他們須支付較高保費，以緩解按證保險公司所承擔的風險。此外，他們亦須符合其他特定的審批條件，包括借款人是固定受薪人士、沒有持有其他物業等。考慮到上述情况，是次按保計劃修訂後銀行面對的風險不會明顯增加。金管局強調，要求銀行審慎經營按揭貸款業務，妥善管理風險，包括必須充分評估借款人的還款能力，並會繼續與銀行保持溝通。

銀行公會署理主席陳銘僑稱，銀行在決定批出貸款時，會審視貸款人的還款能力，金管局亦已發信清晰說明條例詳情，強調業界不會因按保放寬而降低按揭質素。