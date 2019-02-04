B股亞盛膺今年超購王 超購751倍 上限34.2元定價

明報記者 馬迪帆

亞盛醫藥本次總計集資4.17億元，公司原計劃香港公開發售僅佔集資額一成，但由於反應熱烈而回撥股份，最終公開發售佔五成即2.08億股。公告顯示，該股國際配售亦獲大幅超額認購。

亞盛主要開發治療癌症及乙型肝炎的療法，惟公司藥物開發仍處於臨牀階段，去年虧損擴大4.4倍，勁蝕1.08億元人民幣。據富途證券的資料，亞盛暗盤昨日高開33%，最終收報52.45元，升53%。

昨晚暗盤收升53%

自港交所（0388）去年4月允許生物科技股上市，至今B股共有9隻（見表）。最近新上市有復星醫藥（2196）旗下分拆的復宏漢霖（2696），但至今仍在招股價以下。在亞盛醫藥前，認購反應最好、亦是至今表現最佳的為康希諾生物（6185），公開發售超購近90倍，累計股價飈升近八成。

中手游傳超購500倍 擬上限定價

其他新股方面，同為下周掛牌的中手游（0302）早前受市場追捧，市傳超購達500倍。IFR昨日報道，中手游將以上限2.83元定價，總計可集資13.05億元。

另外電引述消息人士指出，亞洲物流平台ESR（1821）將會中間定價16.8元，同時行使超額配股權再多發15%股份，集資額將達125.4億元，預料成為繼百威亞太（1876）後的今年第二大新股。

登輝首掛跌33.8% 一手帳蝕880元

油管製造商達力普控（1921）下周一起招股，每股定價1.59元至1.83元，每手2000股，入場費3696.88元。公司將發行3億股，最多集資5.49億元，其中香港公開配售佔10%。

達力普控於內地石油專用管製造商中排名第三，公司客戶主要為內地三大國有石油公司，對其出售石油專用管的收益佔全部收益逾五成。公司去年溢利錄得3.01億元，按年升29.7%。

另昨日掛牌的登輝控股（1692），則同樣走低，收報0.86元，較招股價跌33.8%，一手帳面蝕880元。