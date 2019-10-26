工行第3季多賺5.8% 勝預期

農行純利升6.1%符預期

農業銀行雖然錄得純利增長6.1%，不過該行淨利息收入和手續費收入增長相對疲弱。作為內地銀行主要收入來源，該行淨利息收入按年只升1.04%至1228.41億元，淨手續費收入按年上升1.24%至189.58億元，相對首三季12.02%增幅放緩，加上交易收入退倒，營業收入實按年下跌0.16%，至1519.36億元。

惟農行資產減值損失按年少撥14.89%，至307.36億元，令營業利潤增長4.39%。

工行第三季淨利息收入為1538.45億元，按年上升5.36%，首三季淨息差為2.26厘，按年下降0.04厘，亦比上半年的2.29厘為低。淨手續費收入為361.34億元，按年上升4.8%。

交行淨利息收入為362.65億元，按年增5.06%，首三季淨息差為1.57厘，比去年上升0.1厘，與上半年持平，淨手續費收入按年上升11.18%，至120.56億元。

分析：資產質素改善 收入增長偏弱

截至第三季末，工行、農行不良貸款率分別為1.44%、1.42%，比上季末分別下降0.04個百分點、0.01個百分點，交行不良貸款率與上季持平，為1.47%。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，內銀資產質素持續改善令市場滿意，不過淨利息收入增長偏弱，對未來盈利增長會是挑戰。