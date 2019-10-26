百威第3季純利大跌23％ 受累上市費

【明報專訊】百威亞太（1876）昨日開市前公布，截至今年9月底止首三季收入錄得53.44億元（美元．下同），按年升3.1%；不過，受首次公開發售（IPO）相關成本，及重組整合有關的開支（所謂「正常化」）所拖累，純利按年跌5.1%至8.53億元，單計第三季大跌23.4%至2.57億元；首三季正常化純利為9.57億元，升4.9%（見表），集團第三季與IPO相關的成本為5000萬元，重組開支為300萬元。百威亞太昨收報29.7港元，跌2.62%，為10日來低位，盤中一度跌7.7%。
受中國夜生活趨淡打擊
集團於中國市場首三季的收入增長為4.7%，不過內地第三季度銷量略為下降。集團解釋，百威一直保持作為內地夜生活場所領先品牌，受累於當地夜生活渠道表現疲軟，不過相信這並非中長期結構性的變動。集團在今年5月完成收購內地「藍妹」分銷商捷成飲料（中國）的65%股權，並對「藍妹」在中國的進一步增長潛力有一定信心。另一亞太市場韓國的銷售情况則艱難，集團指出，由於當地消費者對啤酒的熱情減弱，並自今年4月起惡化，於今年首9個月及第三季度均出現銷量下降。
百威亞太執行董事兼首席執行官楊克（小圖）預計，中國夜生活趨淡的形勢短期內仍持續，並對業績有「一定程度的影響」，但認為中國業務依然是「成長潛力強勁」。他續指出，中國夜生活趨淡的情况過去亦曾經發生，但認為中長期的結構不會改變。