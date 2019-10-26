港航財政沒改善 牌照局再發警告

根據《規例》，當牌照局未滿意一家持牌航空公司財務上能支持未來1年的運作，有權暫停或吊銷其牌照，或在牌照上施加條款。航空公司可即申請臨時牌照，即使獲批，若1年內沒改善，牌照局同樣可吊銷其牌照。有分析師指牌照局最有可能施加的條款是縮小港航的規模。

港航昨晚回應指已採多項成本控制措施以紓解目前經營環境所遇到的挑戰，並會不斷檢視和調整營運以應對不斷變化的市場及業務需求，並承諾致力為顧客提供安全和暢順服務，及繼續配合牌照局要求提供所需資料。

《規例》指牌照局有權吊銷牌照

對上一次牌照局向港航發出公布是今年4月中，牌照局當時指出，正跟進港航的財政狀况及有關入稟追討欠款事件，並要求港航進一步解說如何改善其財政狀况，亦曾發出同樣的警告指出，在有需要時會根據《規例》採取適當的行動。港航當時曾經向牌照局保證，在復活節及勞動節假期，會確保其空運服務暢順有序，惟僅半年後牌照局又再度向港航發出公告。

今年7月時，原本與港航另一主要股東海航之間有訴訟的鍾國頌曾稱，港航股東爭拗已平息，並快可引入新策略投資者，而市傳的投資者是由中信集團、國企無錫市交通產業集團和前政務司長唐英年家族等組成的財團，不過一直未有下文。同時受累於近期的外遊需求疲軟，港航在上月已開始一系列節流措施，當中包括公司管理層團隊將由9月起連續4個月減薪20%。港航一批今年12月到期的債券息率由7月中接近40厘急飈至昨日的120.65厘，意味市場認為公司違約風險大增。