下周一納港股通 美團小米炒起

恒指跌130點 失守10天線

大市方面，恒指失守10天線，收報26,667點，跌130點或0.49%，過去一周累跌0.19%或52點。國指昨跌66點或0.63%，報10466點，一周跌37點或0.35%。

俗稱「港股恐慌指數」的恒指波幅指數，昨日跌近三成至15.62，是「721事件」後的低位，反映市場情緒略為回穩。

大家樂曾挫9% 收市跌4.8%

周四發盈警的大家樂（0341）昨日盤中曾低見19.6元，跌9.25%，收市報20.55元，跌4.8%，成交金額4343萬元。下周一公布季績的匯控（0005）跌0.32%，收報61.65元，有外電指，匯控將再執行減少支出計劃，在中東、北非和土耳其地區進行新一輪裁員，涉約數百名員工。醫藥股造好，石藥（1093）及中生製藥（1177）分別升5.7%及3.5%，是昨日表現最佳的恒指成分股。