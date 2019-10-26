下周一納港股通 美團小米炒起

【明報專訊】市場憧憬同股不同權股份納入北水投資範圍，一如外界所料，昨日上交所及深交所均宣布調整港股通股票名單，下一港股通交易日，即是10月28日起，美團（3690）及小米（1810）正式納入港股通，可讓內地投資者可以買賣。兩股昨日再偷步炒起，美團重上90元大關，收報90.55元，升2.2%；小米收報9.06元，升0.22%。
恒指跌130點 失守10天線
大市方面，恒指失守10天線，收報26,667點，跌130點或0.49%，過去一周累跌0.19%或52點。國指昨跌66點或0.63%，報10466點，一周跌37點或0.35%。
俗稱「港股恐慌指數」的恒指波幅指數，昨日跌近三成至15.62，是「721事件」後的低位，反映市場情緒略為回穩。
大家樂曾挫9% 收市跌4.8%
周四發盈警的大家樂（0341）昨日盤中曾低見19.6元，跌9.25%，收市報20.55元，跌4.8%，成交金額4343萬元。下周一公布季績的匯控（0005）跌0.32%，收報61.65元，有外電指，匯控將再執行減少支出計劃，在中東、北非和土耳其地區進行新一輪裁員，涉約數百名員工。醫藥股造好，石藥（1093）及中生製藥（1177）分別升5.7%及3.5%，是昨日表現最佳的恒指成分股。