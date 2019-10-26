市場對業績失望 平保跌3.86% 藍籌最差

大和發表報告，表示新業務價值增長低於該行預期的5%，管理層指今年業務繼續調整，預期第四季增長會加快。內地壽險較依靠代理銷售，平保首9個月代理人數按年跌12.1%，大和指因為年初「開門紅」銷售令人失望，也會連帶影響保險代理的收入和吸引代理留職，以至全年的增長。

大和：新業務價值增長料續弱

該行預期，平保在未來6個月都會保持較弱的新業務價值增長，明年「開門紅」銷售亦會偏弱，亦需面對更激烈的行業競爭。該行將未來12個月目標價由87元提升至88元，保持「持有」評級。

野村則指出，4.5%的新業務價值雖然遜於目標，但比內險同業為佳。

平保得益於產品結構改善，以及保障型產品增加，首9個月新業務價值率上升5.3個百分點至48.1%，不過因為代理人數下跌，首年保費下跌7%。

該行預期，第四季新業務價值增幅改善至約5%，該行維持「買入」評級，給予目標價115.47元。