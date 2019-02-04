騰訊一周跌4%破位 見年初低位 受NBA風波及馬化騰「退休」疑雲困擾

明報記者 李哲毅

騰訊股價早出現下降三角形，前日跌穿320元心理關口，昨日高開0.4%至320.4元，但已屬全日高位，其後無以為繼，收市以全日低位316.6元收市，跌穿5月、8月及9月低位（見圖）。

美國職業籃球聯賽（NBA）常規賽日前開鑼，不單央視未播過一場，騰訊體育雖已復播，惟昨日未有轉播火箭隊的開幕戰，火箭隊亦在騰訊體育網站上的賽程表、新聞以至賽後集錦等全部消失，引起市場擔心政策風險重臨；另有基金經理表示，騰訊主席馬化騰稱病缺席烏鎮互聯網大會，上月他又卸任騰訊徵信公司法定代表人及執行董事，鑑於馬雲已經退下來，馬化騰醞釀退休的傳聞亦不脛而走。

馬化騰缺席烏鎮互聯網大會惹猜測

花旗發表報告指出，騰訊旗下手遊《和平精英》及《跑跑卡丁車》表現亮麗，預計騰訊第三季度手遊收入強勁。

惟網上廣告收入或會保持疲軟，並且面臨更嚴峻競爭，加上金融科技及商業服務不再錄得利息收入，預料整體季度收入按年增長18.5%至955億元人民幣；經調整純利為250億元人民幣，按年升27.3%。

花旗：對收入預期需「更現實」

隨着遊戲開發商Supercell將會併表，花旗估計，Supercell將在今年第四季度貢獻約20.7億元人民幣收益，計及新手遊《Call Of Duty》收益貢獻。

該行將騰訊第三季的手遊收入預測上調1.7％至251億人民幣，估計可錄按年增長29％，因此輕微上調目標價至433元。但該行亦將騰訊媒體廣告收入降低12％至41.7億人民幣，估計分別業務將錄18%的按年跌幅。第三季業務關注點會是內容方面的監管；廣告氣氛會否復蘇；以及遊戲渠道和金融科技的增長機會。該行特別提到，市場需對騰訊收入預期「更現實」（more realistic）。