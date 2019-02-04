海翩匯兩房首破900萬 3年升四成

受惠於放寬按保後，早前落後大市的天水圍區亦轉趨活躍。中原地產區域營業經理伍耀祖表示，施政報告公布後，區內二手成交暫錄30宗，遠較公布前的16宗多，其中嘉湖山莊樂湖居6座低層F室，實用面積449方呎兩房戶，新近以503萬元沽出，實呎為11,203元。原業主2010年8月150萬元買入，帳面獲利353萬元或2.4倍。

另元朗尚悅新近錄得二手成交。利嘉閣助理分區董事黃永全表示，尚悅2座中低層E室，實用面積355方呎，2房間隔，以505萬元易手，實呎14,225元。原業主於2016年5月以350萬元買入，3年額印鬆綁即沽售，帳面獲利約155萬元或44%。

香島首錄蝕讓 3年蝕7%

不過，本港社會衝突持續多月，市場氣氛不明朗，樓市前景未明，有業主不惜沽貨蝕讓離場。中原地產高級分行經理李偉寧指出，入伙半年的筲箕灣新盤香島，位處1座高層A室，實用面積845方呎，3房1套間隔，新近以1,580萬元易手，實呎18,698元。李續指，原業主2016年10月以約1,700萬元購入上址，持貨3年，額印鬆綁即沽售，帳面蝕讓120萬元或7%，成屋苑首宗蝕讓成交。

租賃市場方面，沙田九肚尚珩首錄租賃成交。中原地產分區經理周家傑稱，上述尚珩1座低層A室，實用面積1,930方呎，屬4房連雙套房間隔，以月租8.5萬元獲承租，呎租44元。原業主於2018年以約5,049萬元購入上址，租金回報約2厘。