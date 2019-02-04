恆大‧睿峰批預售 開放式203呎起

明翹匯兩日1400票 最快今日加推

恆大‧睿峰提供戶型涵蓋開放式至3房戶，實用203至758方呎，樓花期長約2年。項目基座外立面，選用壓花紋玻璃經典設計，打造長沙灣全新文藝地標為目標。另市場預計最快今日加推單位的佳明（1271）青衣明翹匯，市場消息指過去兩日累收約1400票，以項目首推156伙計（折實平均14,813元），超額8倍。

昨新盤市場，聚焦開展次輪銷售的長實（1113）深水埗愛海頌，以及內房龍湖（0960）和合景泰富（1813）合作啟德尚‧珒溋。愛海頌昨推出149伙供公眾認購（另27伙預留售予市區重建戶），沽出68伙，其中有5組大手客；連上周首輪開售，項目累售近190伙，套現18億元。長實執行董事趙國雄表示，將與市建局商討愛海頌下一輪銷售安排，料有加價空間。至於將軍澳日出康城8期Sea to Sky，趙指若年底前獲批預售，可望今年內推出。

One Eighty半年樓花 僅建期付款

尚‧珒溋方面，昨售約11伙；其中第1座21樓實用面積1063方呎F室、屬四房雙套房連工作間間隔，透過招標以3400萬元售出，實呎3.2萬元，創項目呎價新高。尚‧珒溋9月至今累售173伙，套現22億元。

另老牌家族持有的筲箕灣半年樓花One Eighty首推30伙，實用164至332方呎，僅設建築期付款，落成收樓前付10%樓價，最高折扣18%，首批折實352萬至910萬餘元，折實實呎2.03萬至2.74萬元。