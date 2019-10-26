運房局：空置稅待批 已令發展商加快賣樓

私樓施工量按季大升，第三季私人住宅施工量為1.05萬伙，按季增加5.17倍，為2016年首季以來最多。首3季施工量錄1.45萬伙，較去年同期1.65萬伙跌12.1%%。落成量方面，第三季錄得4400伙，按季跌8.3%，累計首3季共錄1.01萬伙落成，按年減少20%。

第3季施工量逾萬伙 按季大增5倍

運房局發言人稱，雖然一手空置稅尚待立法會通過，但不少發展商在政府宣布建議後，已更積極推售已建成或未建成的一手私人住宅單位，例如提供更多折扣優惠、更靈活付款安排等，相信額外差餉有助促使發展商盡早將一手私宅單位推出市場，局方將繼續密切留意市場情况。另運房局表示，在9.3萬伙中，估計有7.37萬伙為實用面積少於70平方米的中小型單位，佔整體供應量79%，比率與之前一季相同。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，新盤現樓貨尾連續兩季企穩1萬伙水平，雖然第三季有社會事件，但數字沒增加，預期第四季新盤銷情轉好，入伙量亦增加，新盤現樓貨尾仍維持1萬個水平，明年數字有機會回落到5000個水平，主要與一手空置稅實施有關。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，第三季私宅施工量1.05萬伙大增，主因是上一季基數太低，1.05萬伙只是追回之前兩季的進度，令施工進度回復較正常水平，有助理順未來供應。