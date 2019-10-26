發展商推5年成交期 清現樓貨尾 趕空置稅前散貨 尚悅提供首4年免息免供

明報記者 林可為

《施政報告》公布將九成按保的樓價上限提高至800萬元、1000萬元單位則可承做八成按保，顯示相關舉措主要是針對中低價物業；有見及此，發展商在促銷貴價現樓餘貨時，為降低買家入場門檻，最常用一招就是提供最長4至5年的特長成交期。市場人士表示，此類特長成交期既可讓買家入市成本降低及增財務安排彈性，亦可令新盤成交價維持高位水平。

柏蔚山逾億破頂 採4年成交期

其中新世界（0017）北角柏蔚山，早前推出1440日（即約4年）特長成交期後，連日均錄成交，昨透過招標以1.1875億元，售出第1座33及35樓C室（連雙車位），以單位實用2375方呎計，實呎5萬元，創項目成交價、呎價雙破頂紀錄，據悉買家選用1440日特長成交期付款辦法，繳付10%樓價約1187萬元後，餘款90%可於4年後上會；項目去年6月推出至今累售580伙，套現141億元。

除柏蔚山外，近期同樣有提供1440日、即4年長成交期的主要現樓，還包括內房保利置業（0119）啟德龍譽，近日該盤亦有個別買家採此付款方法入市。

雲海別墅首期15% 提供5年成交期

此外，新地近日積極清貨，旗下已屆現樓的將軍澳天晉IIIA期、天晉IIIB期、海天晉，均上載銷售安排，合共推出2幢洋房及6個複式單位，於下周一（28日）起招標，截標時間為12月30日。至於同系馬鞍山豪宅雲海別墅，下周二則首次推出招標的5幢洋房，就提供1830日（即約5年）特長成交期，買家於720日分段繳付15%樓價後，餘下85%樓價可於1830日、即5年內上會，應為是近期新盤最長成交期。

另同系下周二開售72伙的元朗錦田PARK YOHO Napoli，買家可申請提前入住及延後交易，購買兩房連儲物室以上單位的買家，可獲最長1200日成交期；若買家向發展商提供一個沒有任何按揭貸款的香港住宅物業（樓價不低於新購物業25%）作抵押，先繳付樓價5%，就可於簽訂臨時買賣合約後的指定時間內申請提前入住，然後再於1080日內分段再付15%樓價，餘款85%於1200日上會。同位處元朗的尚悅則提供85%一按，並可首4年免息免供。