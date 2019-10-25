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荷李活道歐士大廈 申強拍估值逾4億

【明報專訊】市區舊樓獲發展商積極收購，由太古前大班簡基富（Kerr Keith Graham），以及萬泰總經理周國材等持有的中環荷李活道15至19號歐士大廈，新近向土地審裁處遞交強拍申請，為今年第33宗申請，較去年同期27宗，多6宗或22%。強拍文件顯示，簡基富等持有該廈86.2%業權，尚欠一個地舖連閣樓及一個住宅單位未能成功收購，故透過強拍而統一項目業權作重建。測量師估計，項目估值逾4.08億至4.1億元。

太古前大班等合作申請

資料顯示，歐士大廈鄰近中環半山自動扶手電梯，地盤面積2419方呎，現為一幢7層高商住物業，物業於1967年落成，樓齡52年。簡基富等透過福凰有限公司於今年3、4月期間開始進行收購。物業坐落於商業地段，若作商業發展，重建的地積比率可達15倍，即可建樓面逾3.6萬方呎。

預計可重建3.6萬呎樓面

此外，土地註冊處資料顯示，西營盤時利樓及利安大廈新錄4宗成交，包括2個住宅單位、1個地舖及1個閣樓，成交價介乎725萬至1896萬元，合涉4517萬元，新買家為CENTURY TREASURE LIMITED，其公司董事為律師周明寶和侯穎承，預計為代財團進行收購。據悉，該財團已累積收購近八成業權，預計取得八成業權後，將向土審申請強拍以作重建發展。

相關字詞﹕歐士大廈 萬泰 舊樓收購 簡基富

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