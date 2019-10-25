意堤一按增至八成半 下周三發售89伙

據意堤價單顯示，上述85%一按首2年息率為P減2.5厘（P為5.125厘），之後為P，最長還款期20年。香港興業銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，意堤最新加推24伙，當中12伙屬首推的5座1房戶，以及12伙2房戶，單位實用面積551至763方呎，折實實呎13,631至18,097元、折實價776.7萬至1380.8萬元，下周三連同早前未售出單位、合共56伙以先到先得形式推出，另33伙招標推出，即共推89伙。

匯璽連沽8伙大單位

其他現樓餘貨，新地（0016）南昌站匯璽新近售出8伙大單位、套現3億元，當中匯璽III透過招標售出7個分布於第6、8座中高層，實用面積1214至1513方呎的A單位，成交價2939.8萬至4462.44萬元、實呎2.4萬至3.02萬元。另外，匯璽低座星鑽匯10樓實用面積1960方呎B室，以發價單形式售出，成交價5293.43萬元、實呎2.7萬元。永泰（0369）青山公路THE CARMEL，透過招標最新售出6號屋，洋房實用面積2724方呎，成交價4853.5萬元，實呎17,818元；項目近日連沽5幢洋房，套現逾2億元。