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明翹匯首日收近800票 超額4倍

【明報專訊】繼恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣開價後，佳明（1271）發展的青衣細山路明翹匯，日前以折實平均實呎1.48萬元，即較恆大‧珺瓏灣更低的平均呎價水平、首推156伙後，昨天首日收票和向公眾開放示範單位。市場消息指，項目首天收近800票，即首批獲超額認購4倍，遠較本月開售新盤首日收票理想。

資料顯示，本月開售的長實（1113）深水埗愛海頌，首日350票，超額1倍；至於下周首輪開售的恆大‧珺瓏灣，首日則收約180票，僅足額認購。明翹匯首推156伙中，實用面積299方呎1房戶折實入場費432.1萬元，預計日內將加推單位應市。另下周一、二分別發售167及158伙的恆大‧珺瓏灣，消息指過去一周收約2000票，以發售325伙計超額5倍。

天鑽加推189伙 1房516萬起

《施政報告》公布首置客九成按保的樓價上限提升至800萬元後，多個新盤均有新部署，當中年初推出至今累售約1095伙的中海外（0688）大埔天鑽，突擊加推189伙，有關單位實用面積334至778方呎，屬1至3房間隔（3房佔最多共111伙），維持最高18.5%直減折扣，整批單位折實實呎1.18萬至1.76萬元，整批折實平均實呎1.44萬元，1房戶折實入場費515.8萬元起。另天鑽新價單的189伙，有69伙折實價低於800萬元，佔比為37%。

市區盤方面，內房龍湖（0960）和合景泰富（1813）合作的啟德尚‧珒溋今日次輪發售138伙，當中30伙招標出售。發展商昨開放予傳媒參觀的示範單位為1座28樓A室，實用面積1072方呎，4房連雙套房間隔，稍後以連裝修形式招標，將參考早前售出的2座30樓實用面積752方呎A室、屬3房連套間隔，成交價2300萬元，實呎3.05萬元，創項目呎價新高。尚‧珒溋上月開售至今累沽162伙，套現20億元。

尚‧珒溋今次輪發售138伙

另一內房保利（0119）旗下啟德龍譽，保利置業市場銷售部主管高藹華表示，龍譽現餘114伙待售，市值約30億元，而已售出的810餘個單位則套現90億元。高續指，龍譽2B座32樓A室、望啟德跑道區海景，成交價3535萬，實呎3.5萬元，期望其他招標單位可突破此呎價水平。

相關字詞﹕龍譽 尚‧珒溋 《施政報告》 明翹匯 恆大‧珺瓏灣

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