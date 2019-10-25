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元朗本月二手成交破百宗

【明報專訊】雖然元朗於7月21日發生襲擊事件後，區內整體二手成交量曾一度急挫，但自上月起情况稍為回暖，而政府公布放寬按揭保險後，買家入市意欲上升，區內成交量更大增。元朗區本月至今已暫錄101宗成交，遠超上月全月81宗，其中55%、即56宗為《施政報告》公布後，過去9日錄得。

放寬按保後9日內56宗成交

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，區內的YOHO系列，包括YOHO Town、YOHO Midtown及GRAND YOHO本月共錄26宗成交，其中YOHO Midtown 1座中高層G室，實用面積443方呎，2房間隔，原業主最初叫價760萬元，期後反價10萬元或1.3%後，以770萬元售出，實呎17,381元。原業主於2010以308萬元購入上址，持貨9年，帳面獲利462萬元，物業升值1.5倍。

山頂ALTADENA低層2.45億沽

另山頂豪宅日前錄得反修例運動後最大宗買賣，土地註冊處資料顯示，由嘉頓家族持有的山頂白加道27號ALTADENA HOUSE低層C室，單位實用面積4073方呎，本月初以2.45億元連車位易手，實呎60,152元，登記買家為郝煒銘（KWOK WAI MING EDWIN），與「龍騰摘星」馬主郝煒銘的名字相同，料為同一人。

上述物業由天富置業有限公司於1996年持有至今，董事包括嘉頓家族後人張尚羽等。

相關字詞﹕豪宅 山頂

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