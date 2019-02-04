第一城2房636萬 屋苑新樓王 同類單位一個月賣貴逾百萬

明報記者 張允亭

世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城本月暫錄約15宗成交，雖然較上月全月41宗少63%，但卻錄新高價成交，其中屋苑16座高層G室，實用面積327方呎，2房間隔，新近以636萬元易手，實呎19,450元。

資料顯示，撇除內部轉讓個案外，屋苑標準2房戶對上一個新高成交紀錄為1座低層H室，實用面積327方呎，曾於今年4月以630萬元易手，即是次成交將同類新高價紀錄再推高8萬元或1.3%；單位原業主2011年1月228萬元購入，帳面獲利408萬元或1.8倍。

另資料顯示，上月屋苑3座高層D室，實用面積327方呎，以520萬元易手，意味今次的同戶型成交價，在一個月內推高116萬元或兩成。

太古城單日再連錄3宗成交

此外，另一大型指標屋苑鰂魚涌太古城，繼周日單日連錄4宗成交後，日前再單日連錄3宗成交，累計本月暫錄15宗買賣，平均實呎約18,821元，成交量已經追平屋苑上月全月的15宗水平。

中原區域營業經理張光耀表示，自公布放寬按保後，太古城至今錄得2宗金額為1000萬元以下的成交，可受惠新措施並承做最高八成按揭，而最新一宗位於建安閣低層G室，實用面積503方呎，2房間隔，以990萬元成交，實呎19,682元；原業主1997年356萬元購入，帳面獲利634萬元或1.8倍。

荃灣指標屋苑之一愉景新城，本月至今錄17宗二手成交，但過去逾一周已佔15宗，並超越上月全月14宗水平。

愉景新城一周15宗成交超上月

美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，愉景新城最新一宗成交位於7座高層C室，實用面積485方呎，2房間隔，以742萬元易手，實呎15,299元。原業主2011年328萬元購入，帳面賺414萬元或約1.3倍。

藍塘傲2房額印鬆綁帳面賺三成

另外，將軍澳藍塘傲首次錄得額印鬆綁成交個案，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，由同一業主持有的兩個同位於6座低層B室的單位，實用面積同為405方呎，屬1房間隔，新近分別以716萬及715萬元售出，實呎17,679及17,654元；原業主2016年10月分別以534.4萬和542.7萬元購入上述2伙，持貨剛滿3年，分別帳面獲利181.6萬及172.3萬元，物業期內升值34%及32%。