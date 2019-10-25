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檳城樓價低港九成 升幅跑贏吉隆坡 大馬華僑：外資湧入「東方矽谷」 增住宅需求

【明報專訊】中大香港亞太研究所於上月進行電話調查，受訪者竟多達42.3%說有移民或移居外地的打算，比例為過去4年調查中最高（去年有關比例僅佔34%），另說已開始做移民或移居準備的也佔9.6%，而馬來西亞為受訪者五大最熱門的移居或移民國家之一。對於香港人來說，大馬除了首都吉隆坡，檳城也愈來愈受港人留意，原來該城有「東方矽谷」之稱，外來投資急增，支持了當地近年樓價升幅跑贏吉隆坡。

來港工作十多年、原是投資銀行家的大馬華僑區睿凌，最近也到了檳城置業，打算退休後移居。她指出，「約20年前在大馬的投資銀行工作時，常要到檳城與客戶開會，因當地雲集了大量高科技產業，有『東方矽谷』的美譽，包括Intel、AMD、DELL、Honeywell、Sony、Motorola和HONDA等都有在當地設廠」。

外資多聘高級員工 薪金高推動樓價

區睿凌續稱，根據統計，2017年檳城製造業的海外直接投資（FDI）全年有108億令吉（約202億港元），2018年全年已升至169億令吉，而今年單是首季已高達293億令吉（約548億港元），增長極為驚人，而外資在檳城加大投資，往往會聘請海外高級員工，增加了對高級樓盤的居住需求，同時帶動該地的工資上升，有利推升住宅價格。

區說自己在檳城買樓部署退休，除了因當地居住環境舒適和氣候溫和，且樓價遠較香港甚至吉隆坡低廉。她引述Numbeo網站的統計，在香港巿中心住宅每方呎樓價接近2.2萬港元（非巿中心也要1.4萬港元），而檳城巿中心區住宅每呎樓價只約1230元（非巿中心更低至約850元），即當地樓價低過香港九成以上。

醫療水平高 環境氣候港人易適應

另外，檳城醫療水平在國際排名極高，而且華人比例高達70%，加上檳城島四面環海，常年氣溫約27度，港人更容易適應，「香港不少名人如劉德華、成龍、李家聲、姜皓文和吳岱融夫婦等也先後在檳城買樓」。

明報記者 陸振球 檳城報道

[陸振球 海外置業錦囊]

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