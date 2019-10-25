湯文亮：我的志願 好彩做唔到

大學校長須精於籌款 配合發展

當我讀中學時，該位校長再同我講「我的志願」，他問做大學校長要具備什麼條件，我話除了學術水平要突出之外，同時亦要懂得管理。校長同意，並且道歉話當年給予我一個極低的分數是做錯了，好彩我升到班。

幾十年後我知道，大學校長除了要學術水平高，懂得管理，還要精於籌款，因為政府的撥款是追不上大學發展，如果大學校長不懂得籌款，就不能請有名的教授，不能開拓一些新科研，不能為學生提供優質的住宿環境。老實說，我三樣都唔得，所以做唔到大學校長。不過，好彩做唔到，否則現在就非常頭痕。

我唔講大家都應該感覺得到，現在做大學校長比以往更艱難，因為現在的大學生熱中社運，甚至往往身先士卒，難免觸犯法律。為免受到懲罰，大學生於是要求大學校長譴責警方，對於大學生訴求，有大學校長以虛委求存，亦有不瞅不睬來回應，唯獨是中大校長段崇智答應學生要求，承諾如果查證屬實，就會譴責警方；警隊嘩然，於是發信駁斥段校長。警隊的反應當然是正常，不過，沒有大學生願意挺身指證，代表不能查證，段校長的所謂譴責亦只不過是虛言，警隊實在不用擔心。

段校長其實是用了伊斯蘭教義「山不即我我即山」來解決問題，他沒有辦法說服學生不再上街，唯有企在學生的一方，同意在有查證之後譴責警方。我估計段校長在發出譴責信的時候，同時要求學生不要再參與暴力示威，否則就很難譴責警方。如果大家有留意，在段校長發出信件之後再沒有中大生被捕，我相信不是很多人明白段校長的苦心。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]