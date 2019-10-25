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譚新強：美國人事業前景暗淡 是機械人的錯？

【明報專訊】明年又到美國總統大選年，還有一年時間，看似有點遠，但其實所有參選人已經密鑼緊鼓，為明年第一季已開始的黨內各州提名初選（primaries），作好準備。

共和黨選情看似較簡單，只有特朗普總統一個參選人，但當然選情仍有極大暗湧。民主黨掌控的眾議院已開始了彈劾調查（impeachment inquiry），看來建議正式啟動彈劾程序的機會很高。如在眾議院進行彈劾投票，通過的機會非常高。當然仍需通過參議院的審判程序（Senate trial），到時控辯方必將有一場龍爭虎鬥的辯論。參議院大多數共和黨領袖Mitch McConnell仍未對「烏克蘭門」事件表態，但計劃企圖限制審判時間表，已遭不少兩黨議員反對。要成功通過參議院不容易，美國歷史上從未成功過，需要三分之二的絕大多數，暫時只有兩三位共和黨議員如Mitt Romney和Susan Collins等有可能支持彈劾，票數仍不夠。

眾院啟動彈劾調查「烏克蘭門」

支持彈劾的人認為即使最後不成功，但在調查和審判期間，都很可能揭露更多例如逃稅和洗黑錢等其他嫌疑罪行。但特朗普就當然希望可扭轉劣勢，利用預期的被判無罪作為反擊工具，指摘彈劾為另一次無根據的witch hunt（獵巫行動）。

民主黨那邊就熱鬧得多，最初參選人數超過25名，更已進行了4輪辯論大會，10月15日舉行的上一場，被認為仍有機會而被獲邀的已跌至12位。在民調中叮噹馬頭，遠遠領先其他人的是前副總統拜登，和麻省參議員Elizabeth Warren（沃倫），第三位是老將Bernie Sanders（桑德斯），真佩服他，剛做完心臟心術不久，竟繼續參加辯論會，希望他身體健康，能繼續堅持下去。

拜登因兒子Hunter的生意關係，被牽連進烏克蘭事件，對選情有一定影響。Warren就無形中成為最大受惠者，支持率因此上升不少。

其他人基本上都是陪跑，繼續的原因很多，為下次選舉鋪路、博取被選為副總統提名人、或最少提高知名度，對事業總有幫助。剩下來較為突出的有Pete Buttigieg、Beto O'Rourke和Andrew Yang （楊安澤）。Buttigieg和O'Rourke都是較年輕白人，且都有優秀學歷，亦有良好政績（Buttigieg是市長亦是退伍軍人，O'Rourke曾當眾議員），政治前途光明。

但楊安澤又是何許人物呢？竟然身為華人都這麼厲害，仍可打進最後12強？他年紀不大，只44歲，在紐約州出生，父母來自台灣，爸爸是科學家，媽媽也是科技公司管理層。他自己念的是法律，但只做了一段很短時間律師，很快就加入初創界，最主要是在一間公開試補習公司Manhattan Prep當過CEO，後來把公司賣掉，大概賺了點錢，就創立了一間非牟利的創投公司Venture For America，訓練下一代創業人才。

楊的競選政綱很簡單，主要只有一項，就是警告大家AI、機械人和自動化對未來大量工作崗位的威脅。因此他建議政府給予所有18歲以上美國人每月1000美元的UBI（Universal Basic Income，全民基本收入）。這個建議聽起來非常吸引和合時宜，所以得到不少人支持，包括Tesla老闆Elon Musk。

克魯明批「Robot恐懼症」過度誇張

在上場辯論會，主持提出相關問題，有研究警告未來十年內，美國25%工作崗位或將受到威脅，參選人有何對策？但後來經濟諾獎得主Paul Krugman（克魯明）在專欄內指出這主持言過其實，研究只說在未來數十年，25%的工作崗位將受到一定影響。Krugman認為這個「Robot恐懼症」過度誇張，只迎合現代人的偏見，把對經濟的各種缺點，包括貧富懸殊，工作缺乏晉升機會等問題，都賴在自動化頭上。

他指出從工業革命一開始，自動化已不斷取替人類勞動力，在1940年代尾，美國仍有近2000萬人在農業和製造業工作，不少作家和學者擔心大量工人將面臨失業。但結果是完全相反，1950年代是美國經濟的黃金期，不止失業率沒有上升，美國人均工資更大幅上升，製造了大量中產家庭。

當然，很多人為現時情况辯護，又再說"This time is different"，認為現今科技進步速度比從前快，所以今次威脅是真的！但Krugman貴為諾貝爾經濟學獎得主，當然不會無的放矢，他提出有力證據，指由2007至2018年，工人生產力增長率，竟比之前11年跌了一半，互聯網的極速發展似乎一點幫助都沒有。我不肯定這比較是否公平，因為2008年的金融海嘯，肯定對所有經濟指標，包括生產力增長都有影響。

Krugman認為自動化科技發展，必定取替某些舊的工作，但亦必製造出更多新的工種，所以不用過度擔心失業率大升，更毋須因此而訂出UBI政策。在所有民主黨參選者的答案之中，他認為拜登誇大了這個所謂「第四次工業革命」的威脅，Warren則錯誤把責任全推到貿易政策頭上（當然確有部分製造業崗位被外國取替）。Krugman認為Sanders答得最好，說他並不擔心美國人找不到工作，失業率處於50年最低位。但他認為經濟最大問題是公共投資不足，意思是責任在於政府始終通不過大型基建方案。Krugman則認為連私人企業投資也不足，特朗普的減稅只幫了消費和企業回購股份，推高股價。

我的觀點是，Krugman的說法當然有道理，可見將來美國以至整個西方，面對的最大經濟問題並非失業率急升。不足夠基建投資確是美國致命傷，如能改善必有助提高整體經濟效率。私人投資的問題較複雜，很難一概而論，美國每家大企業都很成熟和有經驗，如見到比回購更好的投資機會，肯定不會放過，其他人不用替他們擔憂。改善基建已是最好的幫助，工業政策很多時候反而導致浪費資源和扭曲投資決定。

但如果美國經濟不錯，為何左翼政客如Warren、Sanders、Alexandria Ocasio-Cortez（AOC）和楊安澤等大有巿場，右翼民粹主義同樣仍有不少支持者？我相信主要原因有兩個，第一是過去十年的QE，和可能未來數年西方的貨幣政策主調——負利率，都令貧富懸殊加劇。

服務業受自動化衝擊較小

第二個原因是今次科技變化叫不叫「第四次工業革命」無所謂，但跟從前不同的地方是這次自動化將取替的工種似乎是「從上至下」，而並非過去的「從下至上」趨勢。過去從事農業的人和動物勞動力，被機器取替，不打緊，農民可改到工廠打工。後來工廠也自動化了，藍領工人接受再培訓，就可轉身變成白領工人，或轉行到服務業。現在的挑戰是最頂層的白領工作，包括會計、金融分析、法律、企業行政、甚至醫療診症，和工程設計等，是今次首當其衝的被威脅者！反而大部分的服務業工作者，如醫療護理、餐飲業從業員，和建築業工人等，他們的工種仍然安全。

記憶中，見過一個研究報告，預期最不受自動化所威脅的職業竟然是牙醫助理。我亦光顧過數家以機械人燒菜或當服務員為招徠的餐廳，主要作用仍是打廣告。每台機械人成本隨時數百萬美元，實際經濟效益仍很差。意思即是對愈來愈多人來說，找工作不困難，但要找到以傳統標準認為所謂有前途、有良好發展機會的工作，就將變得愈來愈困難！

人是非常喜歡與其他人比較的動物。開心與否，主要並不取決於個人溫飽，甚至家庭幸福都未必是最重要。要開心，要覺得生命有意義，很多人必須感覺生活不斷改善，事業發展得比上一代和其他人好。這種思想你可以說是有點幼稚，但這是天性，很難改變。

現時很多美國人，以至其他成熟國家的人所面對的問題，正是大部分人所面對的未來事業前景，很難勝過上一代。全球競爭，或許是錯誤的貨幣和財政政策都可能是原因，但AI、機械人，和自動化的發展方向，也實在非常值得關注。

（中環資產持有Tesla的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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