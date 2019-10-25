周顯：股票供乾不是必贏因素

公開發售、大折讓、大股東包銷等等元素，在在證明了，這股票是在供乾。如果是在5年前，這種股票在供乾後，必然大炒特炒，現在開始密密收集，贏10倍是合理期望值。

可是，在今時今日，供乾已不是必贏因素，而乾至95%以上的股票，本人手上也持有不少，而且輸了接近七成以上，當然更加不會再買入供乾的股票了。

所以，炒股票必須要講三個字：法、術、勢。

做事須合法 最多走法律罅

「法」就是合法：你做的事，必須肯定是合法，最多只能走法律罅，否則一單官司，就算不坐牢，也會令你元氣大傷，不死也得脫層皮。我認識一名朋友，在1980年代橫行中環，就是一單官司把他殺個片甲不留。花了幾千萬元律師費算是小事，幾年來專心官司，無心賺錢，雖然官司最終打贏了，不用坐牢，但幾年後，人已out，已不在最前線了。

「術」就是技術，例如財技炒股法，圖表派之類；然而，每段時間都有流行的炒法，這就是「勢」了。現時炒股票，所有財技都沒有用，皆因股民對一隻股票的熱潮只有一兩天至一兩星期，除了新股、半新股、大跌九成的股票之外，不會對任何股票有興趣，就算你的股票研究勁到會飛天，也是木法度。

[周顯 投資二三事]