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張兆聰：樓巿回暖局勢緩和 本地銀行股可反彈

【明報專訊】恒指昨日升231點，收報26,797點，成交金額686億元。美股對於遜預期的業績顯示出抗跌力，這往往意味市場對前景看法相對樂觀，亞洲股市普遍向好，美元兌日圓站穩在108以上，反映市場風險胃納偏好。港股收復周三的失地，但騰訊（0700）股價連續兩日下跌，支撐大市的是銀行股，匯控（0005）業績前穩步上揚，恒生銀行（0011）及中銀香港（2388）也不錯，內銀股升勢更佳，工行（1398）及建行（0939）分別升1.8％及接近1％。

港股市况非常飄忽，周三在全球都靠穩下受壓，所有板塊均下跌，昨日又收復失地，幾乎所有板塊都向上。恒指和大量個股都是在一個區間內窄幅波動，投資者寧願靠邊站等待突破出現，成交金額也一直偏低。騰訊走勢相當疲弱，再次回落至重要支持位320元附近，近5個交易日合共拖累恒指跌93點，抵消匯控、工建兩行貢獻。

嚴守止蝕 騰訊小注博反彈無妨

騰訊回吐但未有明確利淡消息，這是令人不安的地方。論業績，市場對第三季情况看法不一，普遍相信手遊收入能回暖，分析員不敢看淡，目標價全在390元以上。騰訊以往10月表現皆不俗，過去10年「7升3跌」，但以季度來看，第四季「4升6跌」。由於貼近支持位，只要嚴守止蝕，小注博反彈無妨，但有多值博就無法分析。

憧憬新一輪回購 匯控短期有支持

匯控將於下周一公布第三季業績，市場主要關注裁員、成本控制等措施的進展，美國債息回升對集團淨息差、財富管理收入的影響等。主流看法是偏淡，認為第三季業績會再度出現成本增速快於收入的Negative Jaws，同時信貸成本也會增長達到30%。但由於股價已回落至較低水平，市場憧憬會公布有新一輪10億美元回購計劃，為股價帶來短期支持。

至於其他本地銀行股，也明顯在政府放寬按保後回升。過去兩周樓市成交明顯大增，特別是二手市場、樓價介乎600萬至1000萬元的物業，一個周末的成交量已是過去的一個月，甚至數月的宗數。二手樓市雖是一個存量市場，但正常來說，新買家以較高按揭成數買入，也會推高全港按揭貸款餘額數字。與此同時，新盤同樣能受惠於放寬按揭措施，發展商也會積極推盤，未來3至6個月銀行新增貸款也會水漲船高。

股樓穩定 港經濟差極有限

銀行股最怕的是兩件事，一是資產價格大幅下跌，另一是經濟衰退失業率上升。樓價會否顯著下跌？由於供不應求存在，即使樓價已過高，但面對已長達4個月的動盪，也未見樓價有像樣的下跌，按保放寬需求增加，短線支持力更強。至於衰退和失業，相信已在零售、餐飲、旅遊等部分行業出現（大家樂（0341）剛發盈警），但香港根基始終是金融和地產，只要股樓穩定，經濟差極有限。再考慮到近期示威衝突次數有所減少，鏡頭所見有警察向無人地方或記者發射催淚彈營造緊張氣氛，局面已漸見緩和；同時美國債息也止跌回穩利好淨息差，本地銀行股也有條件像零售股般開始築底，甚至反彈。

[張兆聰 還看今朝]

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