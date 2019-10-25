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經濟
2019年10月25日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
大家樂推超值餐 半年純利跌1/3 指市場氣氛弱 分析：處境已較其他零售業好
香港寬頻全年利潤跌46% 楊主光：小企業可「以物易物」找數
國泰推兩套商務票價優惠8507元起
近400倍超購新股 首掛即插32%
3新股今起招股 銀城生活入場費4606元
星金管局與人行洽債券互通 學者：擴大範圍理所當然 不影響港地位
星金管局：港資流入無加速迹象
港營商環境全球第3 升一位
平保第3季多賺近50%
人行再逆回購600億 港股漲231點
永亨稅貸出新招 還款期短至3月
港出口跌幅擴大 連挫11月 全年料2009年以來最差 對美貨值大減24%
中海油上季售氣收入483億
金沙澳門EBITDA持平 靠中場強勁增長
德拉吉臨別贈言：須長期寬鬆 每月買債200億歐元 直至加息前
WeWork擬撤出中印拉美市場
微軟上季利潤增21% 遠勝預期
張兆聰：樓巿回暖局勢緩和 本地銀行股可反彈
力伍：中國大門敞開 外資勝算幾何？
盧駿匡：恒指調整開始 做淡獲利機會高
技術取勝：昆侖能源短線先整固
Uber Eats：港人愛食飯多過麵
劉思明：資金追落後 煤股可留意
周顯：股票供乾不是必贏因素
譚新強：美國人事業前景暗淡 是機械人的錯？
湯文亮：我的志願 好彩做唔到
檳城樓價低港九成 升幅跑贏吉隆坡 大馬華僑：外資湧入「東方矽谷」 增住宅需求
買樓前宜視察同發展商舊樓
新盤環境媲美淺水灣 1500呎海景戶200餘萬
第一城2房636萬 屋苑新樓王 同類單位一個月賣貴逾百萬
元朗本月二手成交破百宗
明翹匯首日收近800票 超額4倍
意堤一按增至八成半 下周三發售89伙
荷李活道歐士大廈 申強拍估值逾4億
招商局大廈低市價沽 呎價不足2.5萬
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技術取勝：昆侖能源短線先整固
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【明報專訊】工商銀行6元阻力大（圖）
中海服務上試10.8元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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